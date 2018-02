Wie verändern sich Wahlkämpfe im digitalen „Neuland“? Wer kommuniziert mit wem, was, wann, wo und womit? Der Politik- und Kommunikationsforscher Gerhard Vowe, der an der Universität Düsseldorf lehrt und in Berlin lebt, beobachtet sieben Tendenzen zum Wandel der politischen Kommunikation als Folge der Digitalisierung: „Wahlkämpfe werden pluraler, differenzierter, digitaler, globaler, hybrider, dynamischer und effizienter.“

Zu jedem dieser Stichworte präsentiert Vowe Fakten und Forschungserkenntnisse. Die sieben Trends seien allesamt in ihren Wirkungen auf die Wähler und für das demokratische Gemeinwesen „ambivalent“. Beispielsweise sei die AfD nicht nur deshalb erfolgreich, weil sie mit einer „profilierten konfrontativen Botschaft“ an die „Orientierungsmuster des traditionalistischen Milieus“ anknüpfe, sondern auch, weil sie sich in den „sozialen Netzmedien ihre eigenen Kommunikationswege geschaffen hat“ und dadurch „ein Wechselspiel mit den etablierten Massenmedien“ möglich geworden sei.

Vowe hat fraglos einen Diskussionsbeitrag geliefert, der nicht nur die Aufmerksamkeit von Wahlkämpfern und Wahlkampfmanagern verdient, sondern gleichermaßen von uns allen, den Wählern – jedenfalls, wenn wir wissen wollen, mit welchen digitalen Tricks wir informiert und umworben, aber auch manipuliert und eingelullt werden.

Der nächste Innovationsschub ist bereits erkennbar

Der nächste Innovationsschub ist für Vowe bereits erkennbar: Nach dem Web 2.0 und den sozialen Netzmedien werden künstliche Intelligenz und damit die Interaktion von Mensch und Computer stärker ins Zentrum der Wahlkampfkommunikation rücken. Ratgeber, wie sie der Wahl-o-Mat bereit hält, aber auch der Einsatz von Bots, also Robotern, die selbst Postings schreiben sowie „liken“, teilen und somit den Effekt von Botschaften vervielfachen können, aber auch Dialoge mit Datenbanken in natürlicher Sprache seien die ersten „Vorzeichen einer anderen Welt der politischen Kommunikation“.

Gerhard Vowe, Wie verändern sich Wahlkämpfe in der Onlinewelt? In: Media Perspektiven, Heft 12/2017, S. 607-615