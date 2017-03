"US-Reporter von deutscher Reporterin geschockt, die von Trump wissen will, warum er immer Dinge behauptet, von denen er weiß, dass sie nicht wahr sind", twittert Brent Goff, der Chef-Nachrichtensprecher der Deutsche Welle News nach der gemeinsamen Pressekonferenz von Donald Trump und Angela Merkel nach dem Antrittsbesuch der Bundeskanzlerin beim US-Präsidenten. "Gute Arbeit der deutschen Presse. Ernsthaft", lautet der Tweet von CNN-Korrespondent David M. Drucker. Die Rede ist von dpa-Reporterin Kristina Dunz, die bei der Deutschen Presse-Agentur unter anderem für das Kanzleramt zuständig ist, und Angela Merkel bei ihrer Visite in die USA begleitet hat.

Auf der Pressekonferenz stellte Dunz gleich drei Fragen: Von Merkel wollte sie wissen, für wie gefährlich die Kanzlerin die Abschottungspolitik des US-Präsidenten halte und an Trump stellte sie zunächst die Frage, ob die Schwächung von Europa durch "America first" nicht auch eine Gefahr für die USA sei, bevor sie das ganz schwere Geschütz auffuhr: "Warum machte Ihnen eigentlich Pressevielfalt so große Angst, dass sie so oft von ,Fake News' sprechen und dann selbst Dinge behaupten, die dann nicht belegt werden können wie die Äußerung, Obama habe sie abhören lassen?"

"Ein weiteres Beispiel für Fake News"

Als Angela Merkel mit einem Schmunzeln zu einer Antwort auf die an sie gerichtete Frage beginnen wollte, fiel ihr Trump ins Wort. "Darf ich zuerst antworten?", sagte er mehr rhetorisch, lobt die "freundliche Reporterin" und erläuterte dann zunächst ausführlich, warum er gegen Isolationismus sei, aber nun auf "fairen" Handel einfordere. Auf die Frage zur Abhöraktion ging Trump jedoch nicht direkt ein, sondern sagte zum Abschluss seiner Antwort: "Ich weiß ja nicht, welche Zeitung Sie vertreten, aber ich würde sagen, dass das wieder ein Beispiel für Fake News ist."

Michael Tackett, Korrespondent der "New York Times" lobt Dunz eine halbe Stunde später via Twitter: "Ein Mitglied der deutschen Journalistengruppe stellt endlich die Frage nach der Abhöraktion". Mike Memoli von der "L.A.Times" merkte zudem an, dass beide deutsche Reporter, die in der Pressekonferenz Fragen stellen konnten, auf die Abhöraktion eingegangen sind - während dies keiner der US-Reporter getan haben, denen das Wort erteilt wurde.

Die Courage von Kristina Dunz wird aber nicht nur in Journalistenkreisen gelobt, im Netz gehören die Pressekonferenz und die Fragen der dpa-Reporterin zu den viel geteilten Themen. "Kristina Dunz ist wie das Kind in "Des Kaisers neue Kleider". Die Wahrheit so offen aussprechen, wo immer alle blind und taub sind. Super!", heißt es in einer Reaktion. Fast in Echtzeit erweist Oliver Welke Kristina Dunz "von der Deutschen Presseagentur" seine Referenz. - "Chapeau!", freut sich ein anderer Nutzer, dass die "heute-show" den Moment am gleichen Abend aufgriff. Oder wie es Welke sagte: "Mein Highlight des Tages."