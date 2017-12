Die ersten 100 Tage hat Stefan Raue rum, der neue Intendant des Deutschlandradio. Zu seinen Hobbys Jogging/Halb-Marathon und Neil-Young-Hören kommt der gebürtige Wuppertaler zurzeit nicht so oft, wie er am Donnerstag Abend beim Hintergrundgespräch mit Journalisten verriet. Die großen medialen Themen, Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, neue Namen der drei Deutschlandradio-Programme, Telemediengesetz/Streit mit den Verlegern, sind dem ehemaligen trimedialen Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks nicht fremd, sie halten ihn auch in diesen Tagen außer Atem.

Gerade hat Kollege Tom Buhrow, Intendant des Westdeutsche Rundfunks (WDR), angekündigt, im Internet ab sofort einen Schwerpunkt auf Video- sowie Audioformate zu legen. Die wesentlichen nachrichtlichen Fakten würden textlich nur noch knapp zusammengefasst. „Wir setzen online deutlich stärker auf unseren Kernauftrag“, sagte Buhrow am Donnerstag.

Der Sender reagiert damit auf die anhaltende Kritik der deutschen Zeitungsverleger, dass der Textanteil auf den Internetseiten der ARD-Anstalten zu hoch sei. Die Verlage sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung und hatten nach dem Scheitern von Gesprächen mit der ARD im März eine „rechtliche Klärung“ angekündigt.

Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova operieren online per se mehr mit Audio-Inhalten als mit Texten, von einer „Zeilen-Zählerei“ hält Raue trotzdem nichts. Grundsätzlich würde er Buhrow zustimmen. Klar ist für ihn: Öffentlich-rechtliche Anbieter seien „vollkommen ungeeignet für Textmassen“. Was die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, respektive der Programme des Deutschlandradios betrifft: Jährlich würden hier, sagt Raue, Sach- und Personalkosten um zwei Prozent steigen. Der Intendant hält eine Anpassung, sprich eine jeweilige Erhöhung des Rundfunkbeitrags, an den Preisindex für denkbar.

Am Herzen liegt dem Intendanten die Stärkung des Investigativ-Pools. Um Investigatives zu stärken, will Raue mit anderen Medien zusammen arbeiten, außerdem mit weiteren Partnern mehr Konferenzen wie die "nationale Denkfabrik" veranstalten, um die Marke Deutschlandradio zu stärken. Vielleicht ist 2018 dann wieder mehr Zeit für den einen oder anderen Halbmarathon.