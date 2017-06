Soziale Gerechtigkeit ist vor allem Chancengleichheit, sagt Ralf Fücks. Wenn alle Menschen – unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft – die gleichen Startchancen haben, ist ein Staat sozial gerecht.

Dass einige Menschen in Deutschland so viel verdienen, ist jedoch nicht der Grund dafür, dass andere so wenig haben. Die soziale Ungleichheit entsteht vielmehr, weil untere und mittlere Einkommensschichten nicht genügend Teilhabemöglichkeiten am Produktivvermögen haben. Auch die soziale Teilhabe muss gesichert sein. Hier sind öffentliche Institutionen, vor allem im Bereich Bildung, der Schlüssel.

Video 02:22 Min. Ralf Fücks zu der Frage: Was ist soziale Gerechtigkeit?

Ralf Fücks ist seit 1996 Vorstand der Heinrich Böll-Stiftung, der politischen Stiftung der Grünen. Bis Mitte der 90er Jahre war er aktiver Politiker, zuletzt als Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz in Bremen.

