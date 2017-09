Der Tagesspiegel veröffentlicht heute, am 1. September 2017 den "Tagesspiegel Politiker-Check“. Das Portal beleuchtet die Arbeit der Abgeordneten und die Einflussnahme von Lobbyisten und Experten auf den Gesetzgebungsprozess im Bundestag und in Ministerien. Das Parlament und die Regierung arbeiten für die Bürger – viele Unterlagen aber sind in der Regel nur schwer zugänglich oder erst auf hartnäckige Recherche hin zu bekommen. Das Datenprojekt „Politiker-Check“, das gemeinsam mit dem Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW in Leipzig entwickelt wurde, gibt erstmals einen strukturierten, allgemein verständlichen Überblick.

Für den „Politiker-Check“ wurden an vielen Stellen verstreute Daten über Abgeordnete zusammengebracht und maschinenlesbar aufbereitet: Der Tagesspiegel berichtet in seiner Freitagausgabe darüber, wer in der zu Ende gehenden Legislaturperiode am häufigsten an Gesetzen beteiligt wurde. Der „Politiker-Check“ zeigt darüber hinaus: Zu welchen Themen hat ein Abgeordneter in der Legislaturperiode besonders oft Anträge gestellt, Antworten gegeben, Reden gehalten und Vorschläge gemacht? Welche Aufmerksamkeit genießen die Abgeordneten in den Medien und den sozialen Netzwerken? Wer steht dort im Rampenlicht?

Das Portal „Politiker-Check“ ist ab sofort unter http://bundestag.tagesspiegel.de/ zu erreichen. Jeder Nutzer kann sich dort ein Bild davon machen, mit was sich „sein“ Abgeordneter beschäftigt hat – über die Suche per eigener Postleitzahl oder den Nachnamen des Parlamentariers. Für den „Politiker-Check“ wurden die vielen tausend Interessenvertreter, die den Bundestag besuchen, den Ausschüssen und ihren Abgeordneten zugeordnet. So entsteht ein erster Eindruck davon, mit welchen Interessen und Personen Abgeordnete in ihrem Arbeitsalltag zu tun haben.

Mit der Betaversion des „Tagesspiegel Politiker-Check“ startet die öffentliche Testphase, in der die Website weiter optimiert wird, zugleich aber bereits für alle Nutzer erreichbar ist. Es ist geplant, das Online-Tool auch für den nächsten Bundestag fortzuführen.

Der „Tagesspiegel Politiker-Check“ basiert auf der Software CYGAR, die im gemeinsamen Forschungsprojekt »Check Your Government« der Gruppe Wettbewerbs- und Technologieanalyse am Fraunhofer IMW in Leipzig und der Tagesspiegel-Redaktion entstanden ist. Das Forschungsprojekt wurde im Rahmen des Programms »Wissenschaft und Datenjournalismus« von der Volkswagen Stiftung gefördert.