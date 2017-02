Das aktuelle Tagesspiegel Magazin „Radfahren“ ist ab sofort im Handel erhältlich und bietet auf 132 Seiten einen umfassenden Überblick über die Freizeitgestaltung mit dem Fahrrad für Stadtentdecker, Naturliebhaber und Familien.

Die fünfte Ausgabe des Magazins „Tagesspiegel Radfahren“ stellt 30 spannende Routen in Berlin, Brandenburg und Umgebung zum Nachradeln vor, die direkt auf das Smartphone geladen werden können. Das Magazin präsentiert zudem die besten und originellsten Fahrrad-Ideen aus der Hauptstadt wie zum Beispiel eine Börse für Mitradgelegenheiten.

Der neue Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner spricht im Interview mit „Tagesspiegel Radfahren“ über seine geplante Verkehrspolitik und kündigt Veränderungen durch mehr Sicherheit an Baustellen und Vorgehen gegen Falschparker an: „Es wird eine Infrastruktur geben, die sich spürbar von der heutigen unterscheidet“, so Kirchner.

Das Tagesspiegel Magazin „Radfahren“ kostet 8,50 Euro und ist am Kiosk und online im Tagesspiegel-Shop erhältlich.

