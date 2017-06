Es dauert eine Weile, bis er das Rednerpult erreicht hat. Hans-Christian Ströbele geht nun fast immer am Stock, wirkt erschöpft. Doch als er dann im stählern-sterilen Velodrom beim Bundesparteitag vor seinen Grünen steht, groß und hager, da ist es, als ströme ihm neue Kraft zu. Mit lang anhaltendem Beifall wird Ströbele empfangen, viele der Delegierten, die am vergangenen Wochenende nach Berlin gereist und nicht einmal halb so alt sind wie er, stehen auf.

Ströbele witzelt, dass „hoffentlich der Beifall nicht angerechnet wird auf meine Redezeit“. Da spürt man, was ihm fehlen wird. Auch wenn der Applaus ihn scheinbar verlegen macht und er mit einer Handbewegung die Huldigung beenden möchte – er genießt es. Und ärgert sich dann darüber, dass im Wahlprogramm Leitsätze gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr fehlen.

Er sei oft anderer Meinung als Ströbele gewesen, ruft der Parteichef Cem Özdemir in den Saal: „Aber jeder spürt, der Christian ist echt!“ Ja, der Mahner der linken Utopie hat die Partei gespalten wie kein anderer, viele zur Weißglut gebracht, aber die Grünen auch geprägt und ihnen Profil gegeben. Ströbele wedelt mit dem Stock in der Luft den Delegierten zu, den Abschiedsblumenstrauß etwas ungelenk in der anderen Hand. Die Ersten vermissen ihn vermutlich schon jetzt.

Ströbele ist 78 und einer der Letzten aus ihren Reihen, die für den Sieg der Revolution gekämpft haben. „Davon war ich total überzeugt“, sagt er. So überzeugt, dass er als junger Anwalt darauf verzichtet hat, in die Pensionskasse einzuzahlen. „Ich bin davon ausgegangen, dass ich eh eine Revolutionsrente erhalte.“ Dabei hat er es doch nicht mal geschafft, den ersten Band des „Kapitals“ von Karl Marx ganz zu lesen.

Er selbst muss den Abschied noch verarbeiten

Das mit der Rente steht nun an. Der Bundestagsabgeordnete ordnet sein Büro, markiert, welche Aktenordner er mitnimmt, welche bleiben. Das dienstälteste Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste wird nur noch einmal – zum Thema NSA- Lauschangriff – unter der Reichstagskuppel am Rednerpult stehen, die große Koalition mit seiner etwas rauen, manchmal schneidenden Stimme geißeln.

Am Mittwoch wird die Fraktion Ströbele verabschieden. Er muss es selbst noch verarbeiten, muss noch lernen, vor dem Fernseher zuzuschauen, wenn andere im Bundestag debattieren. Hier hatte er Helmut Kohl in der CDU-Spendenaffäre zugesetzt, Licht in den NSU-Skandal gebracht und Angela Merkel bei der NSA-Abhöraffäre in Erklärungsnot. Er tritt ab zu einem Zeitpunkt, wo die Zustimmung zu den Grünen sinkt und mancher Wähler sich fragt, worin sie sich noch von anderen Parteien unterscheiden.

Was kommt? „Länger schlafen und vielleicht ein Buch schreiben“, etwa seine Sicht auf die RAF-Zeiten. Was man eben so sagt vor einem neuen, fremden Lebensabschnitt. Auflösen wird er auch sein kleines Kreuzberger Wahlkreisbüro im Schlagschatten des NKZ, des großen Wohnriegels am „Kotti“ – aktuelle Termine gibt es auf seiner Internetseite nicht mehr. Dafür den Hinweis, dass Ströbele keine Autogramme verschickt.

Seit 1998 gehört er dem Parlament an, hat vier Mal ein Direktmandat geholt. Liebling Kreuzberg, obwohl er nie dort gewohnt hat. Er erträgt ... .

