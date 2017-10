So ein Triumphmarsch kann dauern. Unter einer Traube aus blauen Luftballons bahnt sich Heinz-Christian Strache den Weg zur Bühne, verteilt Luftküsschen, lacht in die Kameras. Die Menschen stehen auf den Holzbänken und schwenken rot-weiß-rote Schals mit blauem „HC Strache“-Aufdruck.

Längst landet das Bier nicht mehr nur in ihren Kehlen. Es riecht nach Oktoberfestzelt an diesem Wahlsonntagabend in der Marx-Halle in Wien. Die Hofband setzt zur Parteihymne an, zum zweiten Mal. „Immer wieder Österreich“ – bis endlich Strache die Bühne betritt, energisch, fast im Laufschritt, Hand in Hand mit seiner Frau Philippa. „Liebe Freunde“, sagt er, „wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“

Man könnte das auch anders formulieren. Etwa: Die Mitte der Gesellschaft ist bei seiner FPÖ angekommen. Weswegen er, der einstige Haudrauf mit Vergangenheit in der Neonazi-Szene, nun Vizekanzler werden könnte.

Die tektonische Verschiebung nach rechts in Österreich dauert seit Jahrzehnten an, bei der Wahl am vergangenen Sonntag hat sie sich mit einem Beben bemerkbar gemacht: 31,5 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP von Außenminister Sebastian Kurz, 26 Prozent für die Rechtspopulisten.

In Europa hat man sich an die Rechten gewöhnt

„Es ist doch schön, wenn 60 Prozent das freiheitliche Programm wählen“, sagt Strache in der Marx-Halle mit breitem Grinsen. Ein Seitenhieb auf ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der die traditionellen Themen der Rechten kaperte – vor allem Migration. Und doch ließ dessen Erfolg noch genug Platz an der rechten Flanke für das stärkste Ergebnis, seit Strache die FPÖ 2005 von Jörg Haider als Trümmerhaufen übernahm.

Der hatte seine Partei 1999 auf 27 Prozent und in die schwarz-blaue Koalition mit der ÖVP geführt, die als Tabubruch in die Geschichte Österreichs einging. In Wien protestierten wöchentlich bis zu 20 000 Menschen gegen die Regierung, 14 EU-Staaten verhängten Sanktionen. Beides ist heute schwer vorstellbar. In Europa hat man sich an die Rechten gewöhnt. Viktor Orbán, den Strache einmal lobte als „einzigen europäischen Regierungschef, der bei Verstand geblieben ist“, bildet im Europäischen Parlament in Straßburg eine Fraktion mit ÖVP, Union und anderen Konservativen.

In Österreich schwächeln die progressiven Kräfte, die SPÖ wurde mit 26,9 Prozent nur zweitstärkste Partei, die Grünen flogen aus dem Parlament, eine Linkspartei existiert nicht. Genauso wenig wie ernsthafte ...

