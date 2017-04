Es gibt drei Arten von Türken, die Schwarztürken, die Weißtürken und die Haustürken.

Ich zum Beispiel bin ein typischer Haustürke, erklärt Nuran David Calis und hat den Gesichtsausdruck von Menschen, die sich in einer misslichen, gleichwohl unentrinnbaren Situation befinden. Wie dauerhaft existenziell eingeklemmt. Aber was um Himmels willen ist ein Haustürke?

„Der Diener einer fremden Macht, einer mit Nähe zum Establishment, der glaubt, schon dazuzugehören, aber das ist ein Irrtum.“

Aber dann sind wir doch alle Haustürken!

Calis lächelt mit nur einem Mundwinkel. Er war mal Boxer, Türsteher auch. Dafür wirkt er irritierend sanft, in seinen braunen Augen steht ein Anflug von Melancholie. Er spricht türkisch wie andere Türken auch, doch sein Vater war ein armenischer Gießereiarbeiter, seine Mutter eine jüdische Putzfrau, beide Analphabeten. Die meisten Türken haben überschaubarere Herkünfte. Und nun ist Calis, ausgerechnet er, einer der erfolgreichsten deutschen Theaterregisseure geworden, gefragt an den großen Bühnen, ein Haustürke eben. Wenn nur diese Traurigkeit nicht wäre.

Gleich nebenan die Keupstraße, wo 2004 die Nagelbombe des NSU explodierte

Morgens um zehn in der Kantine des Schauspielhauses Köln. Gleich ist Probenbeginn. Aber man muss da noch etwas erklären. Denn das Kölner Schauspielhaus befindet sich im Augenblick keineswegs da, wo es immer war, also in Domnähe. Es ist schon vor vier Jahren – wegen Generalsanierung – vorübergehend von der „guten Rheinseite“ auf die „schlechte Rheinseite“ gezogen, auf die „Schäl Sick“.

Der frühere Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer war der Meinung, dass auf der anderen Rheinseite bereits das bolschewistische Ausland beginne und schloss vorbeugend die Gardinen seines Zugabteils, wenn er doch mal über den Fluss fahren musste. Er wäre dem Theater wohl nicht ans andere Ufer gefolgt. Die meisten Kölner halten es anders.

Gute und schlechte Rheinseite. Weiß-, Schwarz- und Haustürken. Was für irritierende Koordinaten für einen einzigen Tagesbeginn. Und gleich nebenan ist die Keupstraße, wo 2004 die Nagelbombe des NSU explodierte. Als man endlich wusste, wer es war, dachte Calis: Die meinen auch mich!

Er ist Rassist!, sagen die Unnachsichtigen

Probenbeginn in einer 19.-Jahrhundert-Industriehalle. Schauspieler und Assistenten sind da, und in der Mitte, nebeneinander, sitzen Ismet Büyük und Dogan Akhanli. Büyük ist Geschäftsmann aus der Keupstraße nebenan, Akhanli ist Schriftsteller. Sie leben beide schon lange in dieser Stadt, aber für Akhanli ist Köln Heimat, für Büyük ist es eine Art Gefängnis, wie offener Vollzug, dauernde Fremde. Er ist Nationalist. Er ist Rassist!, sagen die Unnachsichtigen. Für den Schriftsteller ist die Erdogan-Türkei auf dem Weg in den Abgrund, für den Geschäftsmann aus der Keupstraße ist sie auf dem Heilsweg.

Ein Schwarztürke und ein Weißtürke also. Als Weißtürken, Beyaz Türkler, gelten in der Türkei die ideellen Nachfahren Atatürks, die traditionellen Eliten, westlich lebend, westlich liebend, westlich trinkend, in der Regel besserverdienend. Wenn sie verreisen wollen, nehmen sie ...

Den vollständigen Text lesen Sie hier für nur 45 Cent im digitalen Kiosk Blendle