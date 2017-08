Manche Gerichte wiederum schreien förmlich nach einer großen Runde. Zum Beispiel die frittierte Dorade im „Kin Dee“, dem neuen Thairestaurant der „Grill Royal“-Gruppe. Schon die Schönheit des Fischs verlangt nach Publikum. Im Ganzen frittiert kommt er mit geschwungener Rückenflosse in einem Meer aus golden leuchtender Gang-Som- Sauce aus der Küche. Sollte sich nun in der Runde in einem Anfall von Schwellenangst niemand finden, der den Fisch zer- und verteilt, springt der Service ein. „Ist erst einmal passiert“, sagt die Geschäftsführerin Dalad Kambhu. Sie ist in Bangkok mit Sharing Dishes aufgewachsen. „Wie in den meisten warmen Ländern kommt bei uns das Essen in die Mitte des Tisches, und jeder nimmt sich“, sagt die 30-Jährige. Die soziale Dimension des Essens denkt sie immer mit. Bevor sie Köchin wurde, war sie Gastgeberin eines Supperclubs in New York. Und da teilt man ja meist nicht nur die Gerichte, sondern auch die Tafel, an der man mit Leuten sitzt, die man vorher gar nicht kannte.

Im Grunde ist das Tellergericht ein europäischer Sonderweg, erklärt Maren Möhring. Sie ist Historikerin, forschte über fremdes Essen in Deutschland nach 1945. Der erste Schritt zur Individualisierung des Essens waren Messer und Gabel, dann erst kamen die Teller. „In der Frühen Neuzeit entstand diese wesentlich distanziertere Form der Essensaufnahme. Man fasst die Sachen nicht mehr mit der Hand an, man isst nicht mehr aus der gemeinsamen großen Schüssel, wie das in Europa üblich war und sich in bäuerlichen Schichten bis ins 19. Jahrhundert gehalten hat.“

Als das Restaurant Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich entstand, hat die zivilisierte Form des Essens Einzug gehalten, auch wenn es immer noch Gasthöfe gab, in denen gemeinsam aus der großen Schüssel gegessen wurde. „Das ist eher eine soziale Differenzierung als eine regionale. Die feinen Leute essen vom Teller mit Messer und Gabel, die Armen aus der gemeinsamen Schüssel. Die konnten sich das Geschirr gar nicht leisten.“

Bei "Muk-Bang" schaut man Leuten beim Essen zu

Aber jede neue Kulturtechnik will gelernt sein. Mit dem Aufkommen des Essbestecks wird das Essen auch Gegenstand von Benimmregeln. Wer sich was wie oft nimmt und wann man sich den Mund abzuputzen hat, das musste erst mal geklärt werden. Der eigene Teller kündet von einem neuen Zeitgeist. „Der Teller ist die materielle Basis für den sich in der Frühen Neuzeit entwickelnden Individualismus. Jeder will sein eigenes, man will nicht teilen. Die Teller wiederum sollen aber alle gleich sein, da soll es keine Bevorzugung geben, es gibt eine Demokratisierung der Teller. Jeder kriegt das Gleiche.“ Ein Schritt, der viel sage über das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. „Das ist ein sozialer Ausbruch, eine zunehmende Distanzierung des Einzelnen vom Anderen, aber auch des Einzelnen vom eigenen Körper. Schmatzen etwa ist fortan verpönt“, erklärt Historikerin Maren Möhring.

Heute scheinen sich die Bedürfnisse zum Teil gedreht zu haben. Längst gibt es Portale wie „Eat With“, auf denen man sich zum gemeinsamen Essen verabreden kann. Wer zu schüchtern ist, sich mit vielen Fremden an den Tisch zu setzen oder gar für sie zu kochen, der kann sich mit „Muk-Bang“-Videos kulinarisch resozialisieren. Bei dem Trend aus Südkorea geht es darum, Leuten beim Essen zuzuschauen. Die verdrücken in der Regel eine ganze Menge, und das wollen auch eine ganze Menge Leute sehen. Den Videos der Youtuberin Keemi etwa folgen 500 000 Leute.

"Für das Konzept brauche ich zwei Köche weniger"

Woher die neue Lust am Teilen? Einerseits scheint es uns im Alltag an gemeinsamen Erlebnissen zu mangeln. Andererseits hat Essen an Bedeutung gewonnen, um seiner Persönlichkeit Ausdruck zu verliehen. Sonst würden ja nicht unzählige Millennials auf Instagram ihre Avocado-Toasts mit pochiertem Ei teilen. „Jeden Tag trifft man etwa 200 Entscheidungen, was man isst oder trinkt oder nicht. Das ist viel Spielraum, den man eben auch für Distinktionsgewinne nutzen kann“, sagt Maren Möhring.

Praktisch für den Wirt ist der Sharing-Trend sowieso. „Für das Konzept brauche ich zwei Köche weniger“, sagt David Canisius, der neben dem „PeterPaul“ auch das „Pantry“ in der Friedrichstraße betreibt. Die deutsche Küche basiert sehr auf Schmorgerichten, die kann man gut vorbereiten und dann im Service portionieren. Für Dalad Kambhu haben die geteilten Gerichte den Vorteil, dass sie viele Facetten ihrer Landesküche zeigen kann. Mit einer Vor- und Hauptspeise kann man nicht allzu viel erzählen.

Sharing für Fortgeschrittene gibt es übrigens im „African Kingdom“ in Moabit. Dort teilt man sich nämlich auch die Suppe. Traditionell tun das die Ghanaer ohne Löffel, sondern mit etwas geknetetem Fufu. Mit dem fermentierten Maisfladen fischt man sich die Ziegenfleischstückchen aus der scharfen Brühe, bis auch die von dem Teig aufgesogen ist. Und zwar reihum, immer abwechselnd. Das ist wirklich ein Gemeinschaftserlebnis.

