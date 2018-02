Für die einen geht es um Leben und Tod, für die anderen, darum etwas Neues zu entdecken, für ein paar Verwegene schlicht darum, ein wenig Spaß zu haben. Auf der Berliner Modewoche war für alle etwas dabei, Auf den Messen, allen voran der Premium und der Panorama war die Stimmung weniger ausgelassen und euphorisch, sondern eher konzentriert und drängend.

Die Suche nach dem einen Produkt, dass die Aufmerksamkeit der Kunden einerseits vom Bildschirm weg reißt und sie in die Läden lockt, andererseits auch digitial funktioniert, ist für viele Händler so etwas wie der Kampf ums Überleben. Deshalb geben sich die Messeveranstalter auch alle Mühe ihr Angebote klarer darzustellen und mit Präsentationen und vielen Gesprächsrunden ein wenig Orientierung zu schaffen, die gerade in der Branche dringend gebraucht wird.

So wie sich die neue MBFW mit seinen neun Schauen im E-Werk aufgestellt hat, ging es hier eindeutig um den Spaßfaktor – allerdings vor allem den, von Freunden und geneigten Fans, der gezeigten Mode. Vielleicht hatte der angekündigte Neustart aber auch zu hohe Erwartungen geweckt – in der ehemaligen Industriehalle hatte man das ein oder andere unangenehme Déjà-vu eher in einen Modekarneval geraten zu sein, so viele lustige Menschen hatten sich für ihren Besuch einer Schau ein wenig zu schick gemacht.