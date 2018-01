Wer den Schuh am Fuß trägt, hat ein Jahr lang freie Fahrt in der U-Bahn, im Bus, in der Tram und auf der Fähre.

Die auf 500 Paar limitierten Sneakers sind im Adidas Originals Flagship Store in der Münzstraße sowie bei Overkill in der Köpenicker Straße in Berlin erhältlich.