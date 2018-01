Zu einem Essen lädt man gern gute Freunde ein, das dachten sich wohl auch die Designerinnen von Perret Schaad, als sie ihre Modenschau planten. In den Speisesaal des Kronprinzenpalais luden sie ein zum letzten Abendmahl. 15 Models versammelten sich an einer langen Tafel und Jesus war, wie sollt es anders sein, eine Frau im weißen Kleid. Die fließenden Seidenstoffe, die leuchtenden Farben ließen das Renaissance-Gemälde von Leonardo da Vinci lebendig werden. Die Models trugen allesamt Entwürfe, die in den letzten neun Jahren entstanden sind.



Das ist eine mehr als charmante Idee, warum sich immer wieder etwas neues ausdenken, wenn man seit so langer Zeit - nächstes Jahr ist zehntes Jubiläum – schöne Kleidung entwirft. Auf die Idee gebracht wurden sie von ihren Kundinnen, die immer wieder erzählten, wie lange sie ein Stück tragen, oder gerne die geliebte Bluse noch einmal hätten. Also schauten die beiden Designerinnen in ihr Archiv und machten aus alten Entwürfen neue.

(Grit Thönnissen)