ANREISE



Am besten fliegt man nach Bologna, von dort braucht der Zug zwei Stunden. Die Fahrt mit Trenitalia kostet hin und zurück um die 20 Euro. Von Berlin fliegt Lufthansa mit Zwischenhalt für rund 250 Euro, Ryanair nonstop für 180 Euro inklusive Gepäck.

UNTERKOMMEN

Das Hotel „Mare Pineta Resort“ in Milano Marittima liegt in den Pinienhainen, wenige Schritte vom Meer. Hier arbeitet Sternekoch Andrea Ribaldone. In der Hauptsaison kosten die Zimmer für zwei Personen pro Nacht inklusive üppigem Frühstück ab 390 Euro.

SALINENTOUR

Es gibt kostenlose Führungen zwischen dem 15. Juni und 15. September (donnerstags und sonntags) zur antiken Camillone-Saline. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Besucherzentrum (Centro Visite Saline) in der

Via Bova 61. Während des Rundgangs kann man den Salzarbeitern bei der Arbeit zusehen und das Salz probieren. Bis Ende August können Besucher dienstags auch selbst zu Salinari werden und mitanpacken – an bequeme Kleidung denken!

SNACKEN WIE EINHEIMISCHE

In Cervia nach rot-weiß-gestreiften Hütten Ausschau halten, da gibt’s „Piadina“: auf einer Crêpes-Platte ohne Fett gebackene Brotfladen mit geschmolzenem Mozzarella und Füllungen wie Schinken, Tomate oder Mortadella.