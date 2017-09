Nach einer guten halben Stunde auf dem Panoramaweg erreicht man das ehemalige Klostergut Zscheiplitz. Hier hat ein Winzer sein Refugium gefunden, dessen Qualitätsstreben die Region für viele zum ersten Mal auf die Weinkarte setzte. Bernard Pawis’ aktuelle Kollektion reicht vom einfachen Grünen Silvaner bis zum hochreifen Riesling. Auch ein Sekt ist darunter, der sich deutlich abgrenzt vom gewaltigen Nachbarn: Riesling, knackig brut nature ausgebaut, während im Rotkäppchen-Klassiker 30 Gramm Zucker pro Liter zugesetzt werden.

Vom Fluss aus lässt sich gut erkennen, warum gerade Weißweinreben an Saale und Unstrut guten Grund finden. Muschelkalk prägt die Böden, in der Vergangenheit auch ein begehrter Baustoff für die Burgen entlang der Saale. Ein schöner Zwischenstopp bei einer Schlauchboottour ist das Weingut Zahn im thüringischen Großheringen.

Touristen strömen nach Naumburg

Am Wasser liegt das gutseigene Restaurant, dahinter ragen die Weinberge auf. Die Forelle kommt vom Grill, der Sekt aus Kerner-Trauben ist brut, herb, aromatisch. Frisch gestärkt geht es flussabwärts in Schlangenlinien vorbei an Steinbrüchen und der Rudelsburg bis nach Bad Kösen. Von hier aus ist es ein kurzer Spaziergang in die Saalberge zu Uwe Lützkendorf. Seine Familie macht Wein, seit in den 1920er Jahren die gerodeten Berge neu aufgerebt wurden, mit Silvaner, Riesling und Weißburgunder. Lützkendorfs Paradelage „Hohe Gräte“ bringt charakterstarke Weine hervor, die zu den besten Deutschlands gehören, ein Sekt befindet sich nicht darunter.

Der Schatten ist groß, den Rotkäppchen mit Flaschen für weniger als drei Euro im Sonderangebot über die Region wirft. Ein sorgfältig hergestellter Winzersekt kostet viermal so viel, mindestens. Doch handwerkliche Traditionen wiederzubeleben kann sich lohnen. Touristen strömen nach Naumburg, auch wenn es gerade wieder nicht geklappt hat mit der Aufnahme des Doms in die Unesco-Welterbeliste. Die dortige Wein- und Sektmanufaktur tritt das Erbe von Deutschlands erster Sektfabrikation an, die 1824 in den Räumen eines Klosters den Betrieb aufnahm. Im Blütengrund, direkt am Saale-Unstrut-Radweg, bietet sie Sekte aus eigenen Grundweinen an, die mindestens zwölf Monate gereift sind.

