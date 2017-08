Man sah unter dem Mikroskop eine Vielzahl von Bakterien, sagt Slenczka, „es ist wahnsinnig anstrengend, darunter ein unbekanntes Virus zu finden“. Die Meerschweinchen, mit denen die Marburger arbeiteten, hatten sie von Kleintierzüchtern bekommen. Anders als Tiere aus dem Laborhandel brachten diese hier eine Menge Vorerkrankungen mit. Schwer zu entscheiden, woran sie also litten. Den Meerschweinchen spritzten die Forscher infiziertes Material in die Bauchhöhle. Wenn die Tiere dann Fieber kriegten, wurde ihnen wieder Blut entnommen und in das nächste Meerschweinchen injiziert. Passage nennt man so etwas, im Verlauf mehrerer Passagen wird das Virus immer stärker konzentriert.

Slenczka, der sich in seinem Berufsleben schon zweimal einen bösen Infekt eingefangen hatte, arbeitete aus Sicherheitsgründen nachts und allein, „denn wenn so eine Zentrifuge hochgeht und das Material in der Luft verwirbelt wird, sollten da nicht so viele Leute rumstehen“.

Er markierte die Antikörper mit Fluoreszin, einem Farbstoff, sodass sie leuchteten. „Ich wusste, wo die Antikörper sind, müssen dann auch die Antigene des Erregers sein.“ So konnte Slenczka das Virus am 20. Oktober 1967 nachweisen. Nur sichtbar machen konnte er es nicht, weil die Vakuumpumpe an dem ihm zur Verfügung stehenden, billigen Elektronenmikroskop nicht funktionierte. Dieser Triumph blieb den Kollegen vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg vorbehalten. Am 29. November informierten sie die Öffentlichkeit. Der neu entdeckte Erreger bekam den Namen Marburg-Virus. Damit war gleichzeitig eine bis dahin unbekannte Art enttarnt: Die Filoviren, zu denen auch das Ebola-Virus gehört.

Briten und Amerikaner nahmen den Erfolg für sich in Anspruch

In Deutschland starb damals nahezu jeder vierte Infizierte, obwohl bei der überschaubaren Zahl der Patienten in jedem Einzelfall eine intensivmedizinische Betreuung möglich war. In den Jahren 2000 und 2005 gab es zwei Marburg-Epidemien im Norden des Kongo und in Angola, denen schätzungsweise rund 80 Prozent der Infizierten zum Opfer fielen.

Ob Slenczka seine Entdeckung Glück gebracht hat? Nicht wirklich. Briten und Amerikaner ignorierten die Erkenntnisse, nahmen den Erfolg für sich in Anspruch. Er selbst musste noch fünf Jahre warten, bis er überhaupt nur eine Festanstellung bekam. Erstaunlich, denn es gebe in Deutschland nicht viele Forscher, die in einem derart harten internationalen Wettlauf vorn lagen, wie er heute sagt. Vielleicht wollte niemand etwas mit derart gefährlichen Viren zu tun haben.

Dass es bis heute keinen zugelassenen Impfstoff gibt, dürfte daran liegen, dass die Zahl der Betroffenen zu klein war. Das Virus bringt seinen Wirt sehr schnell um, auch die Affen, die für die Übertragung verantwortlich gemacht wurden. Mittlerweile geht man davon aus, dass einer von ihnen durch eine Art Fledermaus infiziert wurde.

Gegen Ebola gab es ebenfalls lange keine Impfung. Die Suche wurde erst intensiviert, als es 2014 zur großen Epidemie in Westafrika kam. Wie Stephan Becker, der heutige Leiter des Biomedizinischen Instituts in Marburg, erklärt: „Hätte sich die Epidemie damals auch ins bevölkerungsreiche Nigeria mit seinen internationalen Verbindungen ausgebreitet, es wäre eine Katastrophe für die ganze Welt gewesen.“ Das habe vieles verändert, die Entwicklung eines Impfstoffes steht vor dem Abschluss.

Marga Söhnlein spürt die Folgen ihrer Erkrankung bis heute

Friederike Moos kündigte 1968 bei den Behringwerken, zog nach Freiburg und arbeitete fortan an der dortigen Universitätsklinik. Detailliert schilderte sie die Vorkommnisse in einem 2015 erschienenen Buch: „In und um uns. Meine Begegnung mit dem Marburg-Virus.“

Marga Söhnlein brauchte lange, um mit der Erkrankung fertig zu werden, vollkommen ist ihr das bis heute nicht gelungen. Noch immer hat sie Konzentrationsstörungen, den Führerschein durfte sie nie machen. Ihre Arbeit bei den Behringwerken nahm sie später wieder auf, war ihr aber körperlich nicht mehr gewachsen. Bis heute bezieht sie eine Invalidenrente, die ihr damals zugesprochen wurde.

2005, nachdem in Afrika erneut eine Epidemie mit dem Marburg-Virus ausgebrochen war, lud man sie in eine Fernsehsendung ein, gewissermaßen als Sachverständige. Marga Söhnlein nahm großen Anteil, „wenn irgendwo Krankheitsfälle bekannt wurden, auch zuletzt bei der Ebola-Epidemie 2014, dann denke ich an die Kranken und an die toten Kollegen von damals.“ Bis heute spendet sie regelmäßig für „Ärzte ohne Grenzen“.

Im Studio bemerkte sie, dass der Moderator ihr nicht die Hand reichen wollte. Schlimmer aber war, dass ihr der Arbeitgeber nach ihrem Auftritt kündigte. Sie hatte für eine Lebensmittelkette Regale eingeräumt, nun wurde sie offenbar als potenzielle Gefahr eingestuft. Man habe ihr erklärt, es handele sich um eine Anweisung aus der Zentrale. 38 Jahre nach ihrer Erkrankung.

Folgen Sie dem "Sonntag":



Auf Instagram folgen