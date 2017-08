Hat sich Ihre Meinung über Rodin durch die Dreharbeiten verändert?

Je mehr ich mich mit ihm beschäftigte, desto mehr wurde ich eingeschüchtert von der Aufgabe, ein Genie verkörpern zu müssen. Rodin war ein Genie, weil die Bildhauerei nach ihm nie wieder so war wie zuvor. Ich hingegen bin definitiv keines – die Schauspielerei hat sich durch mich um keinen Deut verändert. Darum hörte ich ständig eine Stimme in meinem Hinterkopf: „Wie sehr du dich auch abrackerst, du wirst nie wie Rodin sein!“

Rodin sagt im Film, er wolle niemandem gefallen. Auch Sie scheinen nicht um die Gunst des Publikums zu buhlen.

Stimmt. Ich versuche nie, anderen zu gefallen – weder in einer Rolle noch im wirklichen Leben. Das vermittle ich auch meinen Kindern. Es kommt nur darauf an, dass man sich vor seinem Spiegelbild nicht schämen muss. Mein Vater hat einmal zu mir gesagt: „Entscheidend ist, sich selbst treu zu bleiben. Wenn nur ein einziger Zuschauer dankbar für deinen Film ist, dann hat es sich schon gelohnt.“ Als Schauspieler darf man kein Schisser sein, man muss Risiken eingehen und auch das Monströse in seinen Figuren akzeptieren.

Mögen Sie denn Auguste Rodin als Mensch?

Warum sollte ich ihn nicht mögen?

Weil er Frauen nicht gut behandelt hat. Seine Geliebte Camille Claudel musste ihn mit seiner Lebensgefährtin und anderen Affären teilen.

Sie sind durch den Camille-Claudel-Film mit Isabelle Adjani vergiftet.

Nun ja, ich habe den Film vor 30 Jahren gesehen.

Der Film ist eine große Lüge! Er suggeriert, Rodin habe Camille vernichten wollen, und sie sei seinetwegen verrückt geworden. Dabei ist Camilles Paranoia schon viel früher ausgebrochen, und Rodin hat viel für Camille getan, sogar noch nach ihrer Trennung. Zudem sollten Sie berücksichtigen, dass unsere Geschichte im 19. Jahrhundert spielt, lange vor der Gleichberechtigung. Sicher, heute wäre so ein Verhalten wie das von Rodin ziemlich indiskutabel, doch damals haben Millionen andere Männer ähnliche Dinge getrieben wie er.

Trotzdem muss man das nicht gutheißen.

Ja, aber wir müssen deswegen auch nichts beschönigen. Die Welt war so, und Rodin war so, basta. Es ist paradox: Ich gehöre zu einer Generation von Männern, die Frauen die Tür aufhalten, ihnen beim Abwasch helfen und überhaupt viel netter zu ihnen sind als ihre Väter und Großväter – und dennoch muss ich mich seit der Premiere des Films ständig wegen Rodin rechtfertigen oder gar als Macho beschimpfen lassen. Nichts gegen Sie persönlich, ich habe einfach die Schnauze voll von diesen Vorwürfen.

Dann anders: Was schätzen Sie besonders an Rodin?

Seine Kompromisslosigkeit. Er folgt radikal seinen Ideen, koste es, was es wolle. Er widmet sich seiner Mission mit Leib und Seele. Er stellt sich gegen verkrustete Normen. Er arbeitet hart, zweifelt an sich und wächst über sich hinaus. So etwas gibt es heutzutage kaum noch. Leidenschaftliche Visionäre wie Rodin fehlen in unserer Gesellschaft an allen Ecken und Enden – vor allem jedoch in der Kunst.

Sie finden, Künstler haben keine Visionen mehr?

Ja. Und keinen Mut. Sehen wir doch den Tatsachen ins Auge: Die meisten Künstler sind feige und träge. Angepasste Angsthasen. Erbärmliche Egoisten. Sie nennen sich Künstler und bilden sich eine Menge darauf ein, machen aber einen faulen Kompromiss nach dem anderen und verkaufen sich an große Konzerne. Sie haben keine Ideen, kein Arbeitsethos und keinen Gemeinsinn. Sie lehnen sich bequem zurück und genießen den Komfort. Für mich ist das der Tod der Kunst.