„Jetzt erzähle ich Ihnen mal“, sagt Eva Mozes Kor bestimmt, während sie ihrem Gegenüber ihre winzige Hand mit rosa lackierten Nägeln auf den Arm legt, „wie unser Alltag aussah in Auschwitz.“

Weckzeit zwischen fünf und sechs. Josef Mengele – polierte Lederstiefel, weiße Handschuhe – kam kurz vorbei: zum Kinderzählen. Dann gab es „braune Brühe, genannt Frühstück“, wie Mozes Kor sagt, und anschließend trotteten sie und die anderen Kinder schweigend, „wie eine Herde“, in die Labore der Nazis.

Eva Mozes Kor ist eine kleine, sehr gepflegte Dame von 82 Jahren. Sie sitzt im Foyer des Marriott Hotels am Potsdamer Platz auf ihrem Rollator. Mozes Kor trägt einen türkisfarbenen Seidenanzug. Ihr blondes Haar ist leicht zerzaust.

In den Laboren, fährt sie fort, mussten sich die Kinder ausziehen. Stundenlang standen sie nackt da, während Mengeles Mitarbeiter ihre Finger, Arme, Ohren vermaßen. An anderen Tagen, erinnert sich Eva Mozes Kor, trieben die Ärzte ihr Nadeln in den linken Arm. Manchmal wurde ihr so viel Blut abgenommen, dass sie in Ohnmacht fiel. Ihren rechten Arm anzuschauen, sagt sie, habe sie nicht gewagt. Dorthinein liefen Infusionen, von denen sie nicht wusste, um welche Substanzen es sich handelte. Die Ärzte, die fast immer selbst Häftlinge waren, tauschten die Beutel aus – ohne Erklärung oder tröstende Worte. „No compassion!“, sagt Eva Mozes Kor, kein Mitgefühl vom medizinischen Personal, sie schüttelt vehement den Kopf, als sei die Vorstellung absurd, „niemals, null!“

Eva Mozes Kor spricht Englisch mit starkem osteuropäischen Akzent. Sie stammt aus Rumänien, ist nach dem Krieg mit ihrer Zwillingsschwester nach Israel ausgewandert, hat dort ihren Mann kennengelernt, dem sie in die USA folgte, in die Kleinstadt Terre Haute, Indiana.

Für die Probanden aus den Viehwaggons galten keine ethischen Grenzen

Ihr Leben nach Auschwitz teilt sich in zwei Hälften: 30 Jahre hat sie gar nicht über ihre Erlebnisse gesprochen, nicht mal mit der Zwillingschwester oder dem Ehemann, der ebenfalls von den Nazis interniert worden war. In den darauffolgenden 30 Jahren hat sie über kein Thema häufiger gesprochen als über Auschwitz. In den 90er Jahren hat sie in Terre Haute ein Holocaust-Museum eröffnet. Bis heute macht sie dort Führungen, wenn sie nicht unterwegs ist, um Gedenkfeiern oder Konferenzen zu besuchen. Unter Überlebenden ist sie hoch umstritten, weil sie sich entschieden hat, den Nazis zu vergeben, aber darum soll es hier nicht gehen. Sie ist eine der Letzten, die über die Zwillingsexperimente Mengeles in Auschwitz aus eigener Erfahrung berichten können, diesem wenig erforschten Verbrechen der Nazis.

Unklar ist schon, wie viele Kinder betroffen waren. Schätzungen schwanken zwischen 300 und 3000. Als die Russen am 27. Januar 1945 das KZ Auschwitz befreiten, stießen sie auf 200 Zwillingskinder, was sie erstaunte, denn normalerweise wurden Kinder unmittelbar nach ihrer Ankunft in Auschwitz in den Gaskammern ermordet. Doch Mengele und andere SS-Männer hatten an der Rampe Zwillinge aussortiert. Historiker vermuten sogar, dass sich Mengele als Lagerarzt nach Auschwitz versetzen ließ, um dort Zwillingsforschung zu betreiben. Dabei kooperierte er mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie in Berlin Dahlem, der führenden Einrichtung für medizinische Forschung in Nazi-Deutschland.

Zwillingsforschung galt damals als modernste Methode der Biomedizin, und der Leiter des Dahlemer Instituts, Otmar von Verschuer, der zugleich Mengeles Doktorvater war, hatte sich in diesem Zweig international profiliert. Doch durch den Krieg und Evakuierungen von Familien aus Berlin waren Verschuer die Versuchspersonen ausgegangen. In den Viehwaggons, die hunderttausende Menschen nach Auschwitz brachten, fand Mengele unzählige neue Probanden, für die keine ethischen Grenzen galten.

Josef Mengele Josef Mengele wurde 1911 als Sohn eines Landmaschinen-Fabrikanten in Günzburg geboren. MEDIZINISCHE AUSBILDUNG Er studierte Medizin und Anthropologie und erwarb zwei Doktortitel. Seine zweite Dissertation über die Vererbung der Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte wurde „mit Auszeichnung“ bewertet und galt noch bis in die 1960er Jahre als Standardreferenz zu dem Thema. KARRIERE UND VERBRECHEN Im Jahr 1931 trat Mengele dem „Jungstahlhelm“ bei, dem bewaffneten Arm der Deutschnationalen Volkspartei. 1938 wurde er Mitglied von NSDAP und SS. Bei der SS-Panzerdivision „Wiking“ war er beim Überfall auf die Sowjetunion als Truppenarzt eingesetzt und war vom 30. Mai 1943 an als Lagerarzt in Auschwitz. Hans Münch, der dort ebenfalls als Arzt gearbeitet hatte, sagte, Mengele habe „offenbar wegen der großen Forschungsmöglichkeiten um seine Versetzung nach Auschwitz gebeten“. In Auschwitz nahm er „Selektionen“ vor, überwachte Vergasungen und machte nicht nur an Zwillingen Menschenexperimente, bei denen viele Probanden starben. Am 18. Januar 1945 flüchtete er vor der anrückenden Roten Armee. FLUCHT NACH SÜDAMERIKA Zwischen 1945 und 1948 versteckte sich Mengele auf einem einsamen Gehöft in Bayern, wo er als Knecht arbeitete. Mithilfe eines Nazi-Netzwerks floh er anschließend nach Argentinien. Später tauchte er in Paraguay und Brasilien unter, wo er 1979 bei einem Badeunfall umkam.

Jede Nacht robbte sie völlig entkräftet zu einem Wasserhahn

Eva Mozes Kor kam im Mai 1944, zehnjährig, zusammen mit ihren Eltern und drei Schwestern in Auschwitz an. „Der Anblick ließ uns versteinern. So sah kein Ort aus, an dem Menschen leben, sondern an dem sie sterben“, sagt sie. Auf der Rampe deutete ein Uniformierter auf sie und ihre Schwester Miriam. „Sind das Zwillinge?“, fragte er. Ihre Mutter zögerte. „Ist das gut?“ Ja, sagte der SS-Mann und zerrte die Mädchen mit sich fort. Ihr letzter Blick auf die Mutter, die die Arme nach ihr ausstreckt, ist Mozes Kor noch im Gedächtnis.

Die Schwester und sie wurden in eine Baracke mit hunderten Zwillingen gebracht, ein ehemaliger Pferdestall mit dreistöckigen Betten und drei Löchern im Boden: der Latrine. In einer Ecke stand ein Ofen, in dem die älteren Kinder, später auch Eva Mozes Kor, nachts heimlich gestohlene Kartoffeln buken. Geredet wurde in der Baracke kaum. Heute erklärt sich Eva Mozes Kor das so: Wenn ein Mensch keine Kontrolle mehr über sein Leben habe, fokussiere er sich auf das Letzte, was er selbst kontrollieren könne, nämlich die eigenen Gedanken und Gefühle. „Wenn man die laut ausspricht, antwortet möglicherweise jemand etwas darauf, was man nicht hören will. Wenn meine Schwester zum Beispiel gesagt hätte: ,Wir werden ja sowieso alle sterben.‘ Was hätte ich damit anfangen sollen? Ich wollte ja unbedingt überleben.“

Im Juli wurde Eva Mozes Kor krank. Sie bekam Fieber und ihre Gliedmaßen schwollen an. Sie wurde in die Krankenstation gebracht, die ein Sterbelager war, was ihr klar wurde, als sie dort nichts mehr zu essen und zu trinken bekam. Völlig entkräftet robbte Mozes Kor jede Nacht über den mit Exkrementen beschmierten Boden zu einem Wasserhahn. Ihre Zwillingsschwester hungerte, um ihr ihren Brotkanten zu geben. Nach zwei Wochen senkte sich das Fieber wieder.

Mengele hat im Auftrag der Pharmaindustrie Krankheiten erforscht

Eva Mozes Kor ist sich sicher, dass ihr damals Krankheitserreger gespritzt worden waren. Warum sonst, sagt sie, habe Mengele ihren Krankheitsverlauf so genau zu kennen geglaubt? Bei einer Visite hörte sie ihn sagen: „In zwei Wochen ist sie tot.“

Diesen Verdacht stützt auch ein Brief des I.G.-Farben-Direktors Wilhelm Mann, in dem er gemeinsame Versuche mit Mengele in Auschwitz erwähnt. Demnach hat Mengele im Auftrag der Pharmaindustrie Krankheiten erforscht. Doch vom Brief gibt es nur ein Faksimile in einem älteren Buch, das Original ist unauffindbar. Es kann nicht mehr auf seine Echtheit überprüft werden.

Die Quellenlage darüber, was genau Mengele den Zwillingen antat, ist dünn. Mengele soll bei seiner Flucht aus Auschwitz Unterlagen mitgenommen und die Lager-SS weitere vernichtet haben.

Die Max-Planck-Gesellschaft ließ fünf Jahre lang rund 30 wissenschaftliche Mitarbeiter und Gastwissenschaftler aus dem In- und Ausland ihre Archive durchforsten, um Grenzüberschreitungen ihrer Vorgängerinstitution, der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, zu erforschen. Bei den Vermessungsprozeduren, von denen Eva Mozes Kor erzählt, habe es sich um „polysymptomatische Ähnlichkeitsdiagnosen“ gehandelt, sagt die Leiterin des Forscherteams, Carola Sachse. Diese von Verschuer entwickelte Methode diente unter anderem dazu, zu bestimmen, ob Zwillinge eineiig oder zweieiig sind. Womöglich versuchte Mengele in Auschwitz, das Messraster zu verfeinern.