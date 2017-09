Auch in Berlin gibt es eine Szene. An vielen Wochenenden finden in der Stadt oder im Umland sogenannte „Retreats“ statt.

In Berlin sind Psychedelika in bestimmten Kreisen normal, vor allem unter Kreativen, sehr viele haben schon Ayahuasca ausprobiert. Ich selber biete keine Zeremonien mehr in Deutschland an.

Weil hierzulande Ayahuasca nicht erlaubt ist.

Nicht erlaubt ist der Wirkstoff DMT, über Ayahuasca selber steht im Betäubungsmittelgesetz nichts. Ich kenne auch niemanden, der deshalb rechtlich belangt wurde. Viele machen ja auch relativ offen Werbung für ihre Retreats, und soweit ich weiß, ist noch nie jemand aufgetaucht, um das zu unterbinden.

Ayahuasca kann, wie alle psychoaktiven Drogen, bei gefährdeten Menschen eine Psychose bewirken.

Ich habe erlebt, dass Leute bei Pilzen ausflippen, bei LSD natürlich, auch bei Marihuana. Bei Ayahuasca habe ich nicht erlebt, dass jemand so eine substanzinduzierte Psychose bekommt. Und ich habe es selber weit mehr als 500-mal getrunken und mehrere Tausend Zeremonien angeleitet.

Freunde haben gerade in Kolumbien an einer Ayahuasca-Zeremonie teilgenommen. Sie haben erzählt, dass zwei Teilnehmer über Stunden hinweg völlig weggetreten waren, sich auf dem Boden gewälzt und geschrien haben. Später erfuhren sie, dass ein junger Engländer bei einer früheren Zeremonie des Schamanen gestorben ist.

Die letale Dosis von Ayahuasca ist zehnmal höher als die von Alkohol. Man kann bestimmt fünf Liter Ayahuasca trinken, ohne dass es gefährlich wird. Doch echtes Ayahuasca ist schwer zu finden, dadurch wird es teuer. Es zu strecken, ist billiger. Tabak kann töten.

Wie sind Sie da hineingeraten?

Ich habe Physik und Chemie studiert und noch während des Studiums mit Freunden eine Multimedia-Agentur gegründet, ich war IT-Experte, unsere Auftraggeber waren zum Beispiel Mercedes und Schweppes. Headhunter haben mich von dort zu einer Beraterfirma gebracht. Nach ein paar weiteren Stationen – unter anderem beim britischen Parlament – landete ich bei J.P. Morgan. Als ich kündigte, war ich dort ein Vice President …

… und warum haben Sie diese erfolgreiche Karriere aufgegeben?

Ich war damals, vor fast zehn Jahren, supererfolgreich, eigentlich auch glücklich, verheiratet und alles. Doch unterschwellig spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich konnte es nicht benennen. Dann bekam ich diese Einladung zu einem Ayahuasca-Wochenende in Cambridge. Ich lebte damals in London, also bin ich hin. Danach sah ich alles glasklar. Am Montag bin ich ins Büro, habe meiner Sekretärin meine Sachen gegeben und gesagt: Ich komm’ nicht wieder!

Ihr Trip war so prägend?

Mein damaliges Leben zog an mir vorbei: Arbeiten. Essen. Feiern gehen. Arbeiten. Mal ein Wochenende nach New York fahren. Work hard, play hard. Aber im Grunde passierte nichts. Ich erkannte: Ich steckte im Hamsterrad.

Diese Einsicht klingt jetzt nicht so revolutionär.

Man kennt die Antworten auf seine Fragen meistens. Wir wissen, was für uns richtig und was falsch ist, nur handeln wir selten danach. Das hat damit zu tun, dass es einen Unterschied gibt zwischen mentalem und emotionalem Verstehen. Mental haben wir die Dinge meist schnell kapiert. Um zu einer emotionalen Einsicht zu gelangen, müssen wir die Perspektive ändern. Dabei helfen Psychedelika. Sie geben uns die Möglichkeit, Dinge aus der Entfernung zu sehen und gleichzeitig im Detail. Ich zum Beispiel wusste immer schon: Der Dienst an anderen macht mich glücklicher als der Dienst an mir. Und beim Banking ist es ja nicht so, dass man der Gemeinschaft hilft, sondern sich selbst. Mein neues Leben hatte sich natürlich schon vor Ayahuasca angekündigt. Ich hatte gerade wieder angefangen, mit Kollegen und Freunden Zeremonien zu machen.

Sie haben während der Zeit bei J.P. Morgan auch als spiritueller Berater gearbeitet?

Ich habe mit Kollegen Psycholyse gemacht, so was wie Psychotherapie mit Psychedelika.

2015 haben sich 29 Heilpraktiker bei einem missglückten Psycholyse-Experiment vergiftet und mussten in einem Hamburger Krankenhaus auf ihren Betten festgeschnallt werden.

Es kommt auf die Dosis an – und auf die Substanz. Vor zehn Jahren war Psycholyse in der Schweiz übrigens legal, und gerade wird angesichts von Riesenerfolgen in den USA darüber geforscht, ob man psychoaktive Substanzen für Therapien wieder legalisieren sollte. Eine einfache Unterhaltung mit meinen Kollegen reichte damals oft schon aus, da kamen Emotionen hoch, sie erzählten von Traumata. Viele haben darüber gesprochen, dass ihr Geld Blutgeld ist, dass andere leiden müssen, damit sie mehr verdienen. Fast alle haben eine essentielle Erfahrung gemacht, glaube ich. Bloß waren viele von ihnen unfähig zu handeln. Sie hatten sich gerade Zwei-Millionen-Pfund-Häuser in London gekauft oder Familien gegründet.