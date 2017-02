Die heute 36-Jährige wurde bekannt als Macherin der Bühnensitcom „Gutes Wedding, schlechtes Wedding“. Als Zugezogene wusste sie zunächst nicht, dass der Stadtteil einen männlichen Artikel erfordert. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Oliver Tautorat führte sie ab 2003 das Prime Time Theater in der Weddinger Müllerstraße – ein Entschluss aus dem Bauch heraus. „Ich wollte nie ein Theater haben“, sagt sie, als sie sich zum Interview setzt. Fernsehen war ihr großer Traum. Der erfüllte sich bereits 2010 mit Auftritten bei „Switch reloaded“ (ProSieben), spätestens aber Weihnachten 2016, als der RBB die Theatersketche um den Weddinger Kiez verfilmte. Aufgewachsen ist Constanze Behrends bei Wittenberg, ihr Vater war Bauleiter, ihre Mutter gründete nach der Wende eine Baufirma. „Sie hat die ganze Verwandtschaft parodiert“, erzählt Behrends, von ihr habe sie die Lust an der Imitation. Aus dem Wedding hat sie sich zurückgezogen, nach 100 Folgen „GWSW“ war für sie 2015 Schluss, Oliver Tautorat führt das Theater nun allein fort. Mit ihrer Tochter lebt Constanze Behrends in Prenzlauer Berg. Auch ganz schön, findet sie. An diesem Wochenende startet ihre neue Sketch-Serie „OMG“ auf funk, dem Jugendsender von ARD und ZDF. Derzeit tritt sie als Schauspielerin und Regisseurin mit „Beziehungskiste“, einem Stück über Identitätssuche, am Heimathafen Neukölln auf. Die nächsten Aufführungen finden am 16., 17. und 18. Februar um 19.30 Uhr statt.