Liebe Frau Ebel,

Sie haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Vor 24 Jahren zeigten Sie mir, wie ungerecht und böse die Welt ist. Weil es Menschen wie Sie gibt. Für eine Mathearbeit bekam ich eine Zwei, dabei hatten Sie beim Korrigieren in meinem Heft eine ganze Doppelseite überblättert. Es wäre eine glatte Eins gewesen! Ich hatte hart dafür gearbeitet und wollte nicht für Ihren Fehler bestraft werden. Also sprach ich Sie gleich darauf an. Sie sagten, ich solle morgen wiederkommen. Am nächsten Tag sagten Sie, nun sei es zu spät. Ich hätte es sofort reklamieren müssen. Auf meinen Einwand, dies sei unfair, wurden Sie grob: „Na gut, dann ziehe ich dir die Punkte eben für deine Krakelschrift ab.“ Es blieb bei der Zwei, und in mir zerbrach etwas. Heute gibt es für mich nichts Schlimmeres als selbstgefällige Menschen ohne Gewissen. Durch Sie wurde ich zum Gerechtigkeitsfanatiker. Und ich frage mich: Wie viele Schüler mussten nach mir noch unter Ihrer Willkürherrschaft leiden? Ich würde Sie so gern vergessen, Frau Ebel. Aber vor dem Vergessen kommt das Vergeben, und vor dem Vergeben die Entschuldigung. Nicht mal die haben Sie fertiggebracht.

Herzlichst,

Ihr Sebastian Leber (39)

***

Lieber Herr Werner,

mein Vater fand Sie seltsam. Nun, es war Fasching, als er Sie das erste Mal sah. Sie trugen ein Fell, hatten einen Knochen in der Hand und begrüßten ihn grunzend. Mit der Nummer waren Sie einzigartig in einer Zeit, in der es noch Lehrer gab, die ihren Schlüsselbund durch den Klassenraum pfefferten, wenn sie den Eindruck hatten, wir würden zu aufmüpfig. Geschichte wurde mein Lieblingsfach – vielleicht ein bisschen auch wegen Ihres Neandertaler-Auftritts. Wichtiger aber: Plötzlich stand da einer vorne, der Spaß hatte an dem, was er macht. Ein Jahr später ging ich auf das Gymnasium. Ohne Sie wäre ich da nie hingekommen.

Dankbar,

Ihr Andreas Austilat (60)

***

Lieber Herr Nöthlichs,

Lehrer und Eltern haben ja einen starken Vermittlungswillen – und trotzdem nie komplett unter Kontrolle, was der andere dann wirklich ins Leben mitnimmt. Sie waren unser sympathischer Sozialwissenschaftslehrer. Dann notierten Sie unter eine irgendwie feurig geschriebene Klausur, in der es um den damaligen Bundesbankpräsidenten Otto Pöhl und die Geldmenge M3 ging, rot: „Das ist der Stil einer Journalistin!“ Sehr gute Idee, fand ich. In den kommenden Jahren habe ich immer mal wieder an Sie gedacht. Auf dem 20-jährigen Klassentreffen stellte sich heraus, dass Sie mich komplett vergessen hatten.

Auf bald,

Ihre Deike Diening (43)

Folgen Sie dem "Sonntag":