10 Uhr

Nach dem Ausschlafen kann man Kultur und Frühstück miteinander kombinieren. Aus Greifswald kommen zwei bekannte Schriftsteller: Hans Fallada und Wolfgang Koeppen. Am Wochenende findet der Galerie-Café-Brunch im Geburtshaus von Koeppen statt (Bahnhofstraße 4–5). Das Haus ist ein Kulturzentrum mit Café, Lesungen, Theater und Galerie. In einer winzigen Küche schnippeln studentische Hilfskräfte Obst und Gemüse, bereiten Pasten und Tomatenbutter zu.

11 Uhr

Direkt vor der Tür fährt der Bus nach Wieck. Allerdings lassen sich die fünf Kilometer bis zur äußersten Hafenmole, vorbei an der historischen Holzzugbrücke und dem modernen Sperrwerk, auch in der gleichen Zeit mit dem Fahrrad bewältigen. In der Heimatstadt des Malers Caspar David Friedrich, der Anfang des 19. Jahrhunderts viele seiner romantischen Motive in der Gegend fand, kann man einen Abstecher zur Klosterruine Eldena machen. 1199 wurde das Kloster durch Mönche aus Dargun gegründet, 42 Jahre später erhielten sie das Recht, einen Markt zu errichten. Das könnten die ersten Wurzeln des heutigen Greifswald sein. In Wieck kann man tief durchatmen, sich auf eine Bank setzen und den Blick über das Meer schweifen lassen.

13 Uhr

Bis der Hunger einen weitertreibt. In Wieck, wo der Ryck in die Dänische Wiek mündet. In dieser Bucht des Greifswalder Boddens gibt es zahlreiche Fischbuden und -restaurants. Bei der alten Holzbrücke steht seit 1997 die „Fischer-Hütte“ (An der Mühle 12). Von den gelben Wänden des Restaurants sieht man kaum noch etwas. Sprüche wie „Wat jung is, dat spält giern. Wat olt is, dat nöölt giern“ sind mit roter Farbe aufgemalt, daneben hängen Fischernetze, Buddelschiffe, Akkordeons. Serviert werden Klassiker wie die Kutterscholle und Spezialitäten wie der Wikingerschmaus: ein Heringsfilet auf Kartoffelpuffer, Apfelragout und lauwarmer Lauchvinaigrette. Dazu das Fisch-Hütten-Bier, unfiltriert und naturbelassen.

15 Uhr

Zurück in der Altstadt geht es ins Caspar-David-Friedrich-Zentrum, das sich Leben und Wirken des Künstlers widmet. Er machte Eldena und Rügen zum Gegenstand seiner Werke und war einer der ersten Künstler, der Göttlichkeit in die Natur versetzte. Zu Lebzeiten war er deshalb umstritten. Heute hängen seine Gemälde in zahlreichen Museen, auch in der Alten Nationalgalerie Berlin.

19 Uhr

In der Hansestadt gibt es nicht nur Fisch, das Selbstbedienungsrestaurant Kontor ist besonders für sein hausgemachtes Eis bekannt, serviert aber auch Pizza. Vom Teig bis zur Soße wird alles selbst gemacht. Neben den klassischen roten gibt es auch weiße Pizzen, mit Ricotta statt Tomatensoße. Die Pizza Amore ist mit Ziegenkäse, Feigen und Walnüssen belegt. Als Topping gibt es Ahornsirup und Balsamico. Nachts verwandelt sich das Lokal in einen Studentenclub. Im Kellergewölbe wird zu Hip-Hop und R&B getanzt.

21.30 Uhr

Für die Kneipentour am Abend kann man das Fahrrad ruhig stehenlassen. Die wenigen Meter zwischen den Bars lohnen sich nicht zu fahren. Die Cocktail- und Shishabar „Domburg“ (Domstraße 21) betreiben Studenten, sie ist 365 Tage geöffnet. Lauter und verrauchter ist die Kellerkneipe „Falle“ (Am Mühlentor 1). Im Backsteingewölbe der ältesten Studentenkneipe der Stadt gibt es süffiges Bier vom Fass. Die „Kulturbar Café & Atelier“ (Lange Str. 93) befindet sich in der Wohnung eines Fachwerkhauses, in der abends Live-Musik gespielt wird. Im „Cafè Ravic“ (Bachstraße 20) stehen Retromöbel neben Wohnzimmerpflanzen, Koffer dekorieren die Decke. Unter denen kann man bis in die Morgenstunden eng gedrängt zu Electro Swing tanzen. Oder die Hochschulgruppe von „Die Partei“ beim Kartoffelstempeln bewundern.