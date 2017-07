„Auspfeifen gehört dazu!“ Erich „Ete“ Beer, Hertha-Spieler von 1971 bis 1979, kennt da keine Gnade, und gehe es gegen die eigene Mannschaft. Schlecht gespielt, verloren und trotzdem in der Fankurve bejubelt werden? Hat es bei ihm damals noch nicht gegeben. Da musste man eher damit rechnen, dass beim nächsten Spiel gleich mehrere 1000 Zuschauer weniger kamen. Heute habe der Event-Charakter eines Spiels eben stark zugenommen, da werde trotz Niederlage bejubelt, das findet er nicht gut. Andererseits, und das freut ihn: Jetzt kämen ganze Familien, auch die Frauen.

Früher sei Fußball weitgehend Männersache gewesen. Kleiner persönlicher Blick in die Vergangenheit, im Rahmen einer ganz großen Rückschau, bis ins späte 19. Jahrhundert reicht sie: „Hauptstadtfußball. 125 Jahre: Hertha BSC & Lokalrivalen“, die am Dienstagabend, im Rahmen der Jubiläumsfeiern des blauweißen Vereins eröffnete Ausstellung im Ephraim-Palais des Stadtmuseums – und Erich „Ete“ Beer mittenmang. Leibhaftig bei der Vorstellung der Fußballschau – und als einer der elf herausragenden Herthaner, denen sich die in wiederum elf Kapitel gegliederte Retrospektive in besonderer Weise nähert, samt großem Konterfei und Abriss der Karriere. Spieler wie Funktionäre sind in dieser imaginären Mannschaft versammelt, vorneweg Ernst Wisch, Geburtshelfer der Vereinsgründung, weil er als einziger der Gründungsmitglieder schon volljährig war, und dann auch gleich der erste Vorsitzende.

Objekt der Fan-Kultur steht auch gleich am Anfang

Auch Helmut Schön, der spätere Bundestrainer und Weltmeister von 1974, ist darunter, 1950 nach Abwicklung seines Dresdner Vereins mit weiteren Vereinskameraden zu Hertha geflüchtet, woraufhin die DDR den West-Berliner Verein von „Interzonen“-Wettkämpfen ausschloss. Und auch das Schicksal des jüdischen Mannschaftsarztes Hermann Horwitz ist nicht vergessen, der 1943 nach Auschwitz deportiert wurde, wo sich seine Spur verlor. Die Ausstellung geht auf eine Initiative von Hertha BSC zurück, die Anfrage von Bernd Schiphorst, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, stieß bei Paul Spies, dem Direktor des Stadtmuseums gleich auf offene Ohren, obwohl der sich eher den Farben Rot-Weiß, denen von Ajax Amsterdam, verschrieben hat. Für diesen Verein war der Niederländer in seiner Amsterdamer Zeit schon wiederholt tätig gewesen, bei Ausstellungen wie auch dem Vereinsmuseum.

Bernd Schiphorst (hinten), Aufsichtsratsvorsitzender von Hertha BSC, betrachtet im Ephraim-Palais auf einem Monitor eine... Foto: Soeren Stache/dpa

Die Zusammenarbeit von Museum und Verein wurde bei der Vorstellung der Ausstellung über die Maßen gepriesen, die Stella Di Leo und Sebastian Ruff konnten sogar auf tatkräftige Hilfe der Fans setzen. Von den 125 gezeigten Originalobjekten stammt rund ein Drittel aus Fan-Beständen. Sogar das Treppenhaus ist mit Fahnen und Bannern der Herthaner geschmückt. Ein Objekt der Fan-Kultur steht auch gleich am Anfang, wo sich im ersten Stock das Treppenhaus nach rechts und links zur Raumflucht öffnet. Und dieser Start ist sicher im Sinne der Gründer, wurde doch als Zweck des Vereins im historischen Vereinsstatut ausdrücklich „die Pflege des Fußballspielens und der Geselligkeit“ festgeschrieben. Und von der zeugt die ausgestellte, über und über mit Aufnähern gepflasterte Fankutte auf jeden Fall, sie mögen die Freundschaft zum FC BayernMünchen preisen oder die zum 1. FC Union („Auch die Berliner Mauer kann uns nicht trennen“), sie mögen „Hertha ist eine Religion“ verkünden oder aber den „Scheiß Schalke 04“ schmähen: „Zum Abstieg gratulieren alle deutschen Fußballfans“.

Futuristische Möglichkeiten des Ballsports

Ausgehend von diesem kunterbunten Kleidungsstück geht es chronologisch über drei Etagen bis in die Zukunft, mündet unterm Dach in eine auf dem Bildschirm abrufbare, per Klick vom Publikum kommentierbare Kollektion von futuristischen Möglichkeiten des Ballsports: Sollten etwa die Spieler per Knopf im Ohr mit der Trainerbank verbunden sein? Ein multifunktionales Trikot den Fitness-Zustand der Spieler anzeigen? Wären digitaler Schiedsrichter ratsam? LED-Lämpchen als Spielfeldmarkierungen? Spielerkameras, um daheim die Zweikämpfe hautnah erleben zu können? Zukunftsträume, vielleicht auch -alpträume, die vor 125 Jahren nicht im Geringsten vorstellbar waren. Da musste man sich eher sorgen, wo man einen vernünftigen Fußball herbekommt, war offiziell noch angefeindet ob der „englischen Krankheit“, als die das von dort importierte Bolzen verschrieen war.

Aber die Lust am Wettkampf griff bald um sich, und die seit Turnvater Jahr propagierten Leibesübungen traten gegenüber der Kickerei als Volkssport zunehmend in den Hintergrund. Hertha BSC lag da mit seiner Vereinsgründung klar im Trend. Und ohnehin war Berlin bald führend in der Herausbildung von Vereins- und Verbandsstrukturen. Hauptstadtfußball eben.

Es dürften also auch Unioner unter den Gästen sein

Mit dem Feiern der herausragenden Stellung in Berlin, die der Verein über weite Phasen der 125 Jahre innehatte, kommt die Ausstellung sicher den Interessen und Wünschen der Fans entgegen, doch ist sie mehr als nur ein Jubel in Blauweiß, schon weil sie auch den im Laufe der Jahrzehnte wechselnden Konkurrenten Platz einräumt. Zugleich aber würdigt sie die Vereins- als Teil der Stadtgeschichte, in guten wie in schlechten Zeiten. Sehr schlechte Zeiten brachen etwa am 13. August 1961 an, als der Mauerbau dem Verein die Ost-Berliner Fans nahm.

Nun waren sie von den Spielen ausgeschlossen, auch wenn sie den Blauweißen innerlich verbunden blieben und teilweise – einige Dankeskarten sind ausgestellt – auch mit Weihnachtspäckchen bedacht wurden. Und auch über die Vereinsgrenzen hinweg hielten sich die Fußballfreunde die Treue, wurde in Aufnähern die Verbundenheit von Blauweiß und Rotweiß, von Hertha und Union beschworen.

Es dürften also auch Unioner unter den Gästen sein, wenn der Hertha-Geburtstag mit einem Festakt im Roten Rathaus gefeiert wird – mit Reden von Hertha-Präsident Werner Gegenbauer, dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller, dem Präsidenten des Liga-Verbandes Reinhard Rauball und Ex-Landesbischof Wolfgang Huber. Moderiert wird von Johannes B. Kerner. Ein alter Hertha-Fan.

Die Ausstellung im Ephraim-Palais, Poststraße 16 in Mitte, ist bis 7. Januar zu sehen (Di, Do-So 10 – 18 Uhr, Mi 12 – 20 Uhr). Eintritt 6 Euro, erm. 4 Euro. Katalog 4 Euro. Am Mittwoch ist der Eintritt frei. Es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm, darunter jeden Sonntag, 16 Uhr, eine Führung mit einem professionellem Guide und einem Fan. Audio-Guides gibt es diesmal nicht. Man setzt auf das gemeinsame Erlebnis und den Austausch von Erinnerungen. Mehr unter www.hauptstadtfussball.berlin