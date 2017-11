Seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz gibt es dort eine vorläufige Gedenkstätte für die Opfer. Wegen der Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt wurde der Standort am Mittwoch auf die Treppenstufen verlagert, die zur Gedächtniskirche führen. Pfarrer Martin Germer sagt, an der bisherigen Stelle neben der alten Turmruine seien die Grablichter, Blumen, Kreuze sowie Tafeln und Plakate mit Beileidsbekundungen „zu sehr ins Abseits geraten“. Die neue Ort biete eine „würdige Umgebung“, um innezuhalten.

Irreführende Fotos kursieren im Netz

Während der Verlagerung waren einige abgebrannte Grablichter vorübergehend an der alten Stelle verblieben und laut Germer „von Unbekannten zusätzlich durcheinandergebracht“ worden. Fotos davon wurden von AfD-Politikern im Internet in Umlauf gebracht und bei Facebook und Twitter geteilt. Ein Parteifunktionär aus Trier schrieb sarkastisch von „zusammengekehrten Kerzen, damit die doofe Gedenkstätte die Holzhütten des diesjährigen Weihnachtsmarkts nicht stört“ und bilanzierte: „Deutschland gedenkt seiner Opfer. Nicht.“

Die Falschmeldung löste empörte Reaktionen aus. Facebook-Nutzer prangerten die „Schande“ und das „rote verkommene Berlin“ an. In Wahrheit standen die Grablichter dagegen wenig später am Ersatzstandort.

Der dauerhafte Gedenkort wird am 19. Dezember, dem Jahrestags des Anschlags, eingeweiht. Ein „goldener Riss“ im Boden soll an die Opfer erinnern. Deren Namen und Herkunftsländer werden auf den Kirchenstufen eingraviert.