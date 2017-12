Der Berliner Landesparlamentarier Hakan Tas (Linke) ist nach eigenen Angaben von einem Unbekannten angegriffen und durch einen Schlag am Kopf verletzt worden. Er habe am Montag in Kreuzberg eine Platzwunde davongetragen, die ärztlich versorgt worden sei, sagte Tas der Deutschen Presse-Agentur. Er habe Anzeige erstattet. Die Polizei konnte den Vorfall zunächst weder bestätigen noch dementieren. Ihr liege dazu keine Information vor, sagte eine Sprecherin.

Tas sitzt seit 2011 im Berliner Abgeordnetenhaus und beschäftigt sich vor allem mit den Themen Inneres und Integration. Er wurde in der Türkei geboren und lebt seit fast 40 Jahren in Berlin. Er fehlte am Montag im Kulturausschuss, dem er als Abgeordneter angehört. Tas vermutet einen türkischen Nationalisten hinter der Tat.

„Er nannte mich einen Vaterlandsverräter“

„Er beschimpfte mich auf Türkisch, nannte mich einen Vaterlandsverräter.“ Der Mann habe ihn mit der Faust am Kopf getroffen, dann sei er geflüchtet. „Ich bin vorsichtig, werde mich aber in meiner politischen Arbeit nicht einschüchtern lassen“, sagte Tas, der nach eigenen Angaben schon einige Male attackiert, aber noch nie derart verletzt wurde. Er hatte mehrfach antidemokratische Bestrebungen in der Türkei angeprangert und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert.



„Ich werde ja nicht bloß von Rechtsextremen bedroht, sondern auch von türkischen Nationalisten“, hatte Tas dem Tagesspiegel im Mai dieses Jahres erzählt. Damals berichtete er auch, dass im Herbst 2016 der Objektschutz für seine Wohnung und deren Umfeld eingestellt worden war. Das Landeskriminalamt hatte seine Gefährdungslage neu eingestuft. Bis dahin hatten Polizisten drei Jahre lang regelmäßig den Hausflur kontrolliert, die Wohnungstür geprüft, die Tiefgarage inspiziert und nach Tas’ Auto geschaut. Sie hatten auch die Reifen überprüft - zwei Mal wurden Tas’ Reifen aufgeschlitzt.

Die Polizei nimmt keine Stellung zu Details, wenn es um den Schutz bedrohter Menschen wie Tas geht, hieß es damals in dem Bericht. Es ist deshalb nicht klar, warum sie den Objektschutz aufgegeben hat. Auch er, sagt Tas, habe keine klare Auskunft bekommen. (mit dpa)