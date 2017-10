Ist Anis Amri von einem V-Mann zu dem Massaker am Breitscheidplatz vergangenen Dezember angestiftet worden? Nach Recherchen des Berliner Senders RBB und der „Berliner Morgenpost“ soll ein Spitzel der Behörden unter Islamisten für Anschläge geworben haben. „Eine wichtige Bezugsperson des Terroristen Anis Amri in der militanten Islamistenszene war ein V-Mann des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen“, teilte der RBB am frühen Donnerstagabend mit.

Der Mann, der routiniert mit Kriminellen verkehrte, wurde als sogenannte „Vertrauensperson“ unter VP-01 von der Landespolizei in Düsseldorf geführt und hat in anderen Fällen die Behörden über gefährliche Islamisten informiert – und dabei dem Staat genutzt. Nun stellt sich dem Bericht zufolge heraus, dass VP-01 frühzeitig Islamisten zu Anschlägen in Deutschland angestachelt habe. Dabei soll auch von einem Anschlag mit einem LKW die Rede gewesen sein. Bekannt war, dass VP-01 rund um die „Abu-Walaa-Gruppe“ aktiv war – einer festen Clique von Anhängern des „Islamischen Staates“, die vor allem in Nordrhein-Westfalen aktiv war.

Abu Walaa heißt eigentlich Ahmad Abdulaziz Abdullah A., ist ein irakischer Flüchtling, der 2001 nach Deutschland kam. Abu Walaa steht derzeit vor dem Oberlandesgericht Celle wegen Terrorismusverdachts. Der RBB berichtet nun, dass ein Mitglied aus dessen Gruppe bereits kurz nach dem Anschlag ausgesagt hätte: VP-01 habe „immer wieder“ mitgeteilt, „dass man Anschläge in Deutschland verüben solle“. So soll VP-01 mehrmals zu Mitgliedern gesagt: „Komm, du hast eh keinen Pass, mach hier was, mach einen Anschlag.“ Bekannt ist, dass der Spitzel der Polizei oft mit Amri unterwegs gewesen und ihn nach Berlin gefahren hatte.

Berlins Sonderermittler wirft Polizei und Justiz ebenfalls schwere Fehler vor

Rechtlich ist die Lage so: V-Personen dürften nicht zu Straftaten animieren. In der Praxis passiert das dennoch öfter, denn die meisten von ihnen stammen aus kriminellen Milieus, sind also selbst routinierte Täter.

Im Fall Amri gab es zahlreiche Pannen. „Es gab in fast allen Bereichen Fehler, Versäumnisse, Unregelmäßigkeiten oder organisatorische und strukturelle Mängel unterschiedlicher Schwere“, hatte der vom Senat eingesetzte Sonderermittler, Ex-Bundesanwalt Bruno Jost, vor einigen Tagen gesagt. Jost stellte damals seinen 72 Seiten langen Bericht vor, in dem das Handeln der Berliner Behörden im Vorfeld des Terroranschlags am 19. Dezember 2017 dokumentiert wird. De facto stellten bislang die Untersuchungen der Lage Ende 2016 fest, dass die knappen personellen Ressourcen der Berliner Polizei es Dauerstraftätern zumindest leicht machen.

Anis Amri, 24 Jahre, war ein Asylbewerber aus Tunesien, handelte mit Drogen, stahl, prügelte und besuchte einschlägige Berliner Moscheen. Mit einem entführten Laster raste er in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz: Zwölf Menschen starben, rund 60 wurden verletzt.