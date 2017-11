HEIMAT

Hussein Seif steht in seinem Barber Shop über einen Kunden gebeugt, das Ende eines Bindfadens zwischen den Fingern, beide Hände zum Trapez gestreckt. Ein paar schnelle, gekonnte Bewegungen, zackzack, und fertig. Der Kunde blinzelt, die Haut um die Augenbrauen ist gerötet und haarfrei.

Die Techniken hat Hussein Seif in Jerusalem gelernt, wo er aufgewachsen ist. Als Junge schon schickte ihn sein Vater in den Ferien zum Stammbarbier der Familie. Die ist heute in alle Welt verstreut. Der Vater lebt in den USA wie auch eine Schwester, andere in Jordanien. Er selber hatte eigentlich ein Flugticket nach Holland, aber beim Transit in Frankfurt überlegte Hussein Seif es es sich anders, eine intuitive Entscheidung. Er setzte sich in den Zug nach Berlin, ließ sich mit einer Sondergenehmigung sein Handwerk bescheinigen, übernahm seinen ersten türkischen Frisörsalon in der Wiener Straße in Kreuzberg. Er hieß „Kücük Istanbul“. Wie der heutige.

In der alten Heimat war er lange nicht mehr. Acht Jahre, sagt er. Er habe viel zu tun. Es bedrückt ihn, dass sich nichts gebessert hat, da, wo er herkommt. „Es wird sich nie ändern“, sagt er.

Über Religion und Politik spricht Seif mit seinen Kunden nie. Nicht mal privat mache er das gerne. Er schaue auch keine Nachrichten, die machten ihn nur depressiv. „Es reicht“, sagt Hussein Seif mit matter Stimme, und dann, nach kurzer Pause noch mal: „Es reicht.“ Zum ersten Mal wirkt er, der Macher, erschöpft. Er schließt kurz die Augen. „Ich bin ein normaler Mensch.“

Einer, der einfach weiter erfolgreich sein will mit seiner Idee, seinem Konzept, der Gentleman-Schiene. Ein gutes Leben für seine Kinder, ein guter Vater sein. An einem Morgen verlässt er den Salon und fährt mit seiner Frau in die Schule der Söhne zum Elterngespräch. „Ist wichtig“, sagt er.

Sonst ist er immer, wenn es geht, im Salon, sechs Tage die Woche, neun Stunden am Tag. „Von nix kommt nix“, sagt er. Ein sehr deutscher Satz. Oft sieht man ihn auf dem Gehweg vor dem Laden stehen, die Zigarre in der Hand, das iPhone am Ohr. Da ist immer das nächste Projekt. Der Schulbus. Vielleicht ein, zwei weitere Filialen. Hussein Seif sucht schon nach neuen Standorten, er will expandieren, dorthin, wo seine neue Kundschaft sitzt. „Friedrichshain, Mitte, Charlottenburg“, das sind so die Ideen. Aber den Salon in der Flughafenstraße will er nicht aufgeben, den Ort, wo sein neues Leben den Anfang nahm, seine Verwandlung.

„Neukölln ist meine Stadt“, sagt Hussein Seif, „ich kenne nur Neukölln.“ Seine Anmeldung hat er damals im Rathaus Neukölln gemacht. „Hier habe ich meine Existenz aufgebaut, meine Kinder sind hier zur Welt gekommen, ich habe hier geheiratet. In Neukölln war ich glücklich.“

Er will Ruhe, für sich, die Familie

Es war nie die beste Gegend, aber es war seine. Wegziehen würde er nur mit seiner Familie, wenn es an der Grenzallee irgendwann genau so laut und hektisch wie hier werden sollte. Er will Ruhe, für sich, die Familie. Irgendwann, in ein paar Jahren, will auch Araz Brefky seinen eigenen Salon aufmachen. Vielleicht am Ende sogar mehrere betreiben, wenn es machbar ist. Sein Traum wäre, in verschiedene Berliner Bezirke zu gehen mit diesen Läden, in den Osten und den Westen, an den Rand und in die Mitte. „Überall ein komplett anderer Schlag Menschen“, sagt er. Das ist ja das, was ihn interessiert an seinem Beruf. Die Menschen, die durch die Tür kommen, jeder mit einer neuen, eigenen Geschichte.