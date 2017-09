Parallel zum Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl haben sich am Sonntagabend in Berlin Demonstranten vor der Wahlparty der Rechtspopulisten versammelt. Die Partei feiert im Traffic Club am Alexanderplatz. Die Polizei hat den Zugang mit Sperrgittern verrammelt.

Die Demonstranten haben die Zufahrtswege versperrt, sodass einige Gäste der AfD-Party zwischenzeitlich nicht die Location verlassen können. Bislang verlief aber alles friedlich. Die Polizei versucht besonnen eine Fahrspur wieder zu räumen.

"Alerta, alerta, antifascista"

Im Laufe des Abends kamen etwa 1000 Demonstranten zum Traffic Club. Sie rufen "Alerta, alerta, antifascista" und "kein Mensch ist illegal, Bleiberecht überall".

Kurz nach Bekanntwerden der ersten Wahlergebnisse lieferten sich die Demonstranten ein Schrei-Duell mit den AfD-Anhängern - diese riefen von der Terrasse des Traffic Clubs: "Ihr habt die Wahl verloren, ihr habt die Wahl verloren." Die Protestierer skandierten "Ihr habt den Krieg verloren" und "es gibt kein Recht auf Nazipropaganda". Die Stimmung heizte sich auf. Zwei Feuerwerkskörper knallten.

Gerangel zwischen Polizisten und Demonstranten bei der AfD-Demo Foto: Foto: Christian Mang/Reuters

Alice Weidel ignoriert Demonstranten

Alice Weidel kam und ignorierte einen jungen Mann, der ein selbst gemaltes Pappschild mit der Parole "Fuck AfD" hochhält. Eine Polizistin trat dem Protestierer entgegen, "Sie haben hier nichts zu suchen". Der junge Mann nam tatsächlich das Schild unter den Arm und ging0.

Etwa 100 Personen protestierten zunächst vor dem Club. Sie riefen "Deutschland ist Scheiße, ihr seid die Beweise ". Eine Frau schwenkte eine Fahne der Internationalen Brigaden aus dem spanischen Bürgerkrieg. Sie sagte, ihr Vater habe da mitgekämpft, beim britischen Bataillon. "Und ich setze jetzt den antifaschistischen Kampf fort." Ein AfD'ler kam, um durch die Absperrung zu gelangen. Die Demonstranten buhten ihn aus.

Aus dem Traffic Club schallte der Jubel der AfD-Mitglieder. Die Demonstranten draußen riefen "Nazi-Schweine" und "Nationalismus raus aus den Köpfen".

Rangelei zwischen Polizisten und Demonstranten



Nur eine leichte Rangelei zwischen Polizei und Demonstranten am Traffic Club. Die Beamten führten eine Frau und einen Mann ab. Die Menge, inzwischen um die 150 Leute, rief "Deutsche Polizisten schützen die Faschisten". Von der Terrasse des Traffic Club schauten AfD'ler zu und feixten.

AfD'ler feiern auf der Terrasse des Traffic Clubs. Foto: Christian Mang/Reuters