Brutale Attacke am Alexanderplatz: Am Dienstagabend geriet eine 26-jährige Syrerin am Bahnhof Alexanderplatz mit einem 27-jährigen Afghanen in Streit. Der Mann zerrte die schwangere Frau gegen ihren Willen in einen stehenden Regionalexpress und soll ihr dabei gegen den Bauch getreten haben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Als sich der Begleiter der jungen Frau zwischen den Angreifer und seinem Opfer stellte, entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung gingen im Regionalexpress zwei Windfangscheiben zu Bruch.

Bundespolizisten trennten die beiden Kontrahenten schließlich und nahmen den 27-jährigen Afghanen mit zur Dienststelle am Berliner Ostbahnhof. Rettungskräfte brachten die schwangere Frau zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der 34-jährige Palästinenser begleitete die 26-Jährige dorthin.

Die Beamten leiteten gegen beide Männer Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen den 27-Jährigen ein gerichtliches Verbot erlassen wurde, sich der Syrerin zu nähern. Die Beamten setzten den Afghanen in der Nacht wieder auf freien Fuß. (Tsp)