Um 20 Uhr schwingt sich wieder mal die Critical Mass aufs Fahrrad, um mit mehreren hundert Teilnehmern durch die Innenstadt zu düsen - los geht´s am Mariannenplatz in Kreuzberg.

Das sind die nüchternen Fakten, alles soweit bekannt, allerdings: An diesem Freitag feiert das Lobby-Bündnis sein 20-jähriges Bestehen: "Am 26. September 1997 fand die erste Critical Mass in Berlin statt. Mit zwanzig Teilnehmer*innen", heißt es auf der Internetseite von CMB. Und mit Blick auf die 21.000 Interessierten auf der Facebook-Seite: "Wenn alle am Freitag kommen, wird das eine super Geburtstagsparty auf Rädern!!! Klingeln, Hupen, Musik, Torte und LED-Kerzen nicht vergessen! Wir freuen uns auf ein sensationelles Bike-up."

Und: "Trotz Party gelten die üblichen Verhaltensregeln." : "Fahrt nicht auf dem Bürgersteig." - "Fahrt an Kreuzungen nie zwischen wartenden Autos hindurch." - " "

