Bei einer Schießerei in der Ribnitzer Straße im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ist am Samstagmorgen gegen 2:15 Uhr ein Mann tödlich verletzt worden. Er und drei weitere Männer mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden, einer von ihnen starb kurz darauf. Über die Identität des Todesopfers und der Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Vor einer Diskothek war es den bisherigen Ermittlungen zufolge zu einem Streit gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Mann plötzlich mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben haben. Der mutmaßliche Schütze befindet sich unter den Verletzten und wurde vorläufig festgenommen. Weitere Informationen zu den Hintergründen oder dem genauen Tathergang gibt es bislang nicht. Der Tatort wurde abgesperrt. Die 5. Mordkommission des LKA Berlin hat die Ermittlungen übernommen.