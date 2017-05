Die Bundesregierung will nach einem Bericht von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR das City Hostel für junge Berlin-Touristen auf dem Gelände der nordkoreanischen Botschaft an der Glinkastraße in Mitte schließen. Die offenbar gut gebuchte Herberge wird demnach von einem Geschäftsmann betrieben, der die Räume etwa seit 2004 von den Nordkoreanern gemietet hat - für rund 38.000 Euro pro Monat. Ab 17 Euro pro Nacht können können Jugendliche dort in 4- bis 8-Bett-Zimmern unterkommen.

Seit dem Ende der DDR sei die Botschaft viel zu groß, heißt es. Vor dem Mauerfall hätten dort bis zu hundert Diplomaten und andere Angehörige gearbeitet, heute sei es nur noch eine kleine Zahl. Deshalb versuche Nordkorea mit den leerstehenden Gebäudeteilen Kasse zu machen.

Nach dem fünften Atomtest des Regimes hat der UN-Sicherheitsrat aber im November 2016 solche Vermietungsgeschäfte in seinen Mitgliedsstaaten untersagt. Die Finanzquellen Nordkoreas für das Atomwaffenprogramm sollen konsequent ausgetrocknet werden. In der Resolution heißt es unter anderem: "Alle Mitgliedsstaaten sollen es Nordkorea verbieten, Immobilien, die es auf ihrem Staatsgebiet besitzt oder pachtet, für andere Zwecke als diplomatische oder konsularische Tätigkeiten zu nutzen."

Seither drängten offenbar vor allem Vertreter der USA und Südkoreas die Bundesregierung, das Hotel zu schließen. Nun will diese laut dem Bericht offenbar reagieren und die Resolution umsetzen.

Um dies juristisch abzusichern, sei zuvor die sogenannte Außenwirtschaftsverordnung geändert worden. Dadurch könne der Pächter nun gezwungen werden, die Verträge zu beenden. Andernfalls drohten ihm Bußgelder.