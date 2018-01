Ein kleiner Pudel stieg am Sonntagmorgen in Hermsdorf in die S 1, mit unbekanntem Fahrtziel. Und ohne Begleitung eines Zweibeiners. Das erzählten Passagiere der Bundespolizei am Bahnhof Friedrichstraße. Dort wurde der Pudel gegen 9.35 Uhr in Obhut genommen und mit einer provisorischen Hundeleine ausgestattet.

Der Bundespolizei sucht nun nach dem Hundehalter, auch auf Twitter: "Wer vermisst seinen süßen Wer vermisst seinen süßen #Pudel?" ... Bitte bei uns melden oder am #Hauptbahnhof abholen."Pudel?" ... Bitte bei uns melden oder am #Hauptbahnhof abholen." (tsp)