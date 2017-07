In einem Hochhaus in der Hanns-Eisler-Straße in Prenzlauer Berg ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm um 20.15 Uhr ein, sieben Minuten später trafen die Rettungskräfte vor dem Gebäude ein. Es brannte eine Wohnung im achten Stock.

Eine Person war noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus einem Fenster der Wohnung gesprungen und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Eine andere Person, die Erste Hilfe leisten wollte, verletzte sich dabei selbst und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit 40 Beamten im Einsatz, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Über die näheren Umstände und die Identität der toten Person gab es noch keine Informationen. (Tsp)