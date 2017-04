Auch gerade auf aussichtsloser Wohnungssuche in Prenzlauer Berg? Dann hören Sie lieber gleich auf, sich durch die Immobilienportale zu graben oder irgendwelche Makler anzubaggern – buddeln Sie einfach auf dem Spielplatz am Helmholtzplatz im Sand. Denn hier im Buddelkasten hat sich Berlins neue Wohnungsbörse etabliert.

Eine Anwohnerin fand dieser Tage mehrere Spielzeugschaufeln und Buddeleisbecher, die hier von einer Mutter namens Andrea abgelegt und mit folgender Anzeige beklebt worden sind: „Wie so viele andere bin ich für meinen Sohn und mich auf der Suche nach einer Wohnung. Anstatt einer Belohnung gebe ich mein Geld lieber für Buddelförmchen aus. Das macht alle glücklich und bringt mich vielleicht zu meiner Traumwohnung. Ich suche drei Zimmer in Prenzlauer Berg. Idealerweise hier am Helmholtzplatz, wo mein Sohn am liebsten spielt.“

Ist das nicht süß? Und das Schönste: Die Provision für Makler ist im Eimer.