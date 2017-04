In einem Mietshaus an der Nollendorfstraße 6 in Berlin-Schöneberg ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe in einer Wohnung im dritten Stock des Seitenflügels im Hinterhaus begonnen und habe dann auf den vierten Stock übergegriffen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Das Feuer sprang dann auch noch auf das Dach des Hinterhauses und von dort auf das Dach der Vorderhauses über. Inzwischen sind die Flammen unter Kontrolle, sagte der Sprecher. Das Dach müsse aber großflächig geöffnet werden, um mögliche Glutnester zu finden. Der Brand habe sich auf einer Fläche von 850 Quadratmetern ausgebreitet.

Ein Hausbewohner sei ins Krankenhaus gekommen, sagte der Sprecher. Die anderen wurde vorher in Sicherheit gebracht und betreut.

Die Feuerwehr habe bis zu 110 Leute im Einsatz gehabt.

