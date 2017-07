Knapp 40 Polizeibeamte hatten in der Nacht zu Sonntag in Friedenau einen Schwerpunkteinsatz, um so genannte Profilierungsfahrten und illegalen Autorennen zu bekämpfen. Zusammen mit dem Ordnungsamt Tempelhof-Schöneberg gab es auch drei Lokalkontrollen in der Rheinstraße.

Insgesamt wurden zwischen 22.30 Uhr bis kurz nach 3 Uhr 20 Fahrzeuge kontrolliert, wovon drei aufgrund erheblicher Mängel zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt wurden. Die Fahrer im Alter von 22, 27 und 42 Jahren mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Zuvor zahlte der 22-Jährige noch eine Geldbuße auf einem Polizeiabschnitt in einer anderen Sache, wegen der er bereits gesucht wurde.

Bei den Lokalüberprüfungen stellte ein Kontrolleur des Ordnungsamts in einem Restaurant erhebliche hygienische Mängel fest, so dass dieses geschlossen werden musste. Teilbereiche von zwei Shisha-Bars, die ebenfalls kontrolliert wurden, mussten zeitweise gesperrt werden, da hier nach Messungen der Feuerwehr zum Teil deutlich die Grenzwerte der Kohlenmonoxidbelastung überschritten wurden. Außerdem wurden weitere Verstöße, unter anderem gegen das Jugendschutz- und Nichtraucherschutzgesetz sowie das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch festgestellt. Tsp