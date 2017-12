Für die BVG ist es ein "kleines, vorweihnachtliches Geschenk", für die Gäste des Weihnachtsmarktes am Kladower Hafen (unten in Berlin-Spandau) ist es eine weitere Fährfahrt, um am Abend in die Stadt zurückzukommen. Die Fähre werde am Sonntag länger als laut Fahrplan vorgesehen fahren, teilte die BVG mit. Konkret: Zusätzliche Fahrten gibt es ab S-Bahnhof Wannsee (also unten am Anleger) um 17 und 18 Uhr, ab Alt-Kladow um 17:31 und 18:31 Uhr. Am Samstag sind diese Fahrten eh Teil des regulären Fahrplans.

Der Christkindlmarkt in Kladow - organisiert seit 30 Jahren von Ehrenamtlichen - findet am 9. und 10. Dezember statt von 12-19 Uhr, inklusive Weihnachtsmannbesuch um 17 Uhr - der kommt hier sogar mit dem Schiff (allerdings nicht mit der BVG-Fähre). Der Ortsteil (knapp 17.000 Einwohner) hat in diesem Jahr 750-jähriges Bestehen gefeiert.

