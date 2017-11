Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Donnerstag im Parlament im Umgang mit der Polizeiakademie, es gebe mehrere Konfliktlinien. Statt bisher 500 wären 1200 Anwärter für den Polizeidienst aufgenommen worden. Allerdings gebe es dort „Veränderungen, die schwer zu tragen“ seien. Das betreffe Lehrer und Polizeischüler. Nachsteuern könne man, indem man die Lehrerzahl erhöhe. „Diese Ausbildung läuft seit eineinhalb Monaten. Zum jetzigen Zeitpunkt Bewertungen vorzunehmen, ist zu früh“, sagte Geisel. Nach dem ersten Semester, Ende Januar/Anfang Februar, werde man dies bewerten. Die Polizeiführung müsse außerdem einen disziplinarischen Bericht vorlegen. „Es gibt aber keine Unterwanderung oder ein Sodom und Gomorrha an der Schule“, betonte Geisel.

Die Polizei müsse sich öffnen und sich als Spiegelbild der Gesellschaft begreifen. „Die Polizei von heute ist nicht mehr die Polizei von vor 30 Jahren. Wir begrüßen die interkulturelle Öffnung. Ich stelle mich vor Polizisten mit Migrationshintergrund“, sagte Geisel. Aber man werde bei Problemen auch disziplinarisch dagegen vorgehen. Sollten anonyme Anschuldigungen stimmen, sei das kein akzeptables Führungsverhalten.

Abgelehnt, weil vorbestraft

Dass die Polizei-Vizepräsidentin Margarete Köppers in der Sondersitzung des Innenausschusses nur die Zahl der abgeschlossenen Disziplinarverfahren, nämlich 33, angegeben habe, kritisierte CDU-Politiker Burkard Dregger. Er fragte, ob es Entlassungen gegeben habe, die aber nicht vor Gericht Bestand gehabt hätten. Geisel sagte, man müsse die Untersuchungen abwarten. Bisher seien in der Tat drei Polizeischulanwärter, die den Aufnahmetest bestanden hatten, abgelehnt worden, da sie Vorstrafen hatten. Diese Ablehnungen hielten vor Gericht aber nicht stand. In diesen drei Fällen sei die Polizeiführung korrigiert worden, da es Jugendstrafen gewesen seien, die einer Einstellung nicht im Wege gestanden hätten.