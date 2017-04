Am Montagabend wurde am Flughafen Tegel ein verdächtiges Gepäckstück im Bereich der Bushaltestelle gefunden. Gegen 19.15 Uhr wurde deswegen von der Berliner Polizei das Terminal A abgesperrt. Daraufhin nahm sich das Entschärfungs-Team der Polizei des herrenlosen Gepäckstücks an. Wie sich herausstellte, war es ungefährlich. Um 21.45 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Der Flugverkehr wurde hiervon nicht beeinträchtigt, ein Polizeisprecher schloss aber nicht aus, dass es für Passagiere dennoch zu Unannehmlichkeiten kam. So sei auch davon auszugehen, dass einige ihre Flüge verpasst haben könnten. (TSP)