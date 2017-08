Eine Podiumsdiskussion mit den sechs Bundestagskandidaten im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf moderiert der Tagesspiegel-Reporter für die westliche Innenstadt, Cay Dobberke, am Mittwoch, 30. August, ab 19 Uhr im Hotel Kempinski am Kurfürstendamm 27, Ecke Fasanenstraße (Salon „Cecilienhof“). Veranstalter ist die Kurfürstendamm e.V. Interessengemeinschaft.

Eingeladen sind Klaus-Dieter Gröhler (CDU), Tim Renner (SPD), Lisa Paus (Grüne), Friederike Benda (Linke), Christoph Meyer (FDP) und Nicolaus Fest (AfD). Die Kandidaten sollen sich insbesondere zu aktuellen Themen aus der Berliner City West, aber auch zur Bundespolitik äußern. Der Eintritt ist frei, Interessenten sollten sich aber möglichst per E-Mail anmelden unter info@kurfuerstendamm-ev.de.

Was bei dem Diskussionsabend herausgekommen ist, können Sie außerdem am kommenden Freitag in unserem Leute-Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf lesen. Tsp