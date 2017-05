Vier Jahre hat der Spandauer Lions-Club gesammelt, jetzt ist es fertig – das Blindentastmodell von Künstler Egbert Broerken aus Bronze mit Braille-Schrift von der Altstadt bis zur Zitadelle.

Der Lions Club International wird dieser Tage 100 Jahre alt, da passt der Übergabetermin prima: Das Modell wird am Mittwoch, 10. Mai, im Gotischen Haus von den Lions-Beauftragten Robert John und Carsten-M. Röding (ja, genau, der ehemalige Stadtrat) an Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) übergeben – dort wird es auch zu sehen und zu ertasten sein.

"Der Künstler Egbert Broerken aus Soest hat das Bronze-Stadtbild im Maßstab 1:650 geschaffen", teilte der Lionsclub Spandau mit. Er habe den Altstadtkern nachgebildet sowie Gebäude und Straßen zur Orientierung mit ihren Namen in

Normal- und Blindenschrift verewigt. Das Tastmodell soll Sehende wie Sehbehinderte, Einheimische wie Gäste "zum Fühlen, Sehen und Begreifen" einladen.

Der Lions Club hat nach eigenen Angaben weltweit 1,5 Millionen Mitglieder, davon 55.000 in Deutschland, 38 Clubs mit 1200 Mitgliedern in Berlin. www.lions-berlin-spandau.de

