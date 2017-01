Autos stehen im Halteverbot oder parken in zweiter Spur. Mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit umkurvt ein Fahrzeuglenker die Pkw. An die Tempo 30-Regelung halten sich nur wenige Autofahrer hier im Grützmacherweg vor der Grundschule an der Pulvermühle. Eine Gruppe von Kindern steht am gegenüberliegenden Fahrbahnrand und weiß nicht, wie sie in dem Chaos über die Straße zum Unterricht kommen soll. Entschieden springt Stefan Tischer auf die Fahrbahn und stoppt mit erhobener Hand einen nahenden Klein-Lkw.



Nebi Sabani (links) und Sibel Demir mit den Unterschriftenlisten vor dem Schulgebäude. Foto: During

Die Schülerlotsen hat man – so wie an der Werbellinsee-Grundschule in Schöneberg – abgezogen, auf Rat der Polizei. Zu groß sei die Gefährdung gewesen, berichtet Gesamtelternvertreterin Nebi Sabani. Die Situation ist nicht neu. Die Tochter von Jessica Oehmke hatte noch Glück, ein bereits vor längerer Zeit heranrasender Pkw war unmittelbar vor ihrem Fuß zum Stehen gekommen, als sie Mitschülern über die Straße half. Ein Teil der Probleme ist hausgemacht, weil weiter entfernt wohnende Eltern ihre Kinder oft in letzter Minute mit dem Auto zur Schule bringen und dabei oft mitten auf der Fahrbahn parken. Ein Vater umkurvte das Fußgänger-Schutzgitter vor der Schule sogar quer über den Gehsteig, berichtet Vize-Elternsprecherin Sibel Demir. Andere fahren auf das Schulgelände, um dann zurückzusetzen, ohne auf die anderen Kinder zu achten Andere Autofahrer aus diesem Teil der Spandauer Wasserstadt wollen am Morgen schnell zur Arbeit, rasen im Zickzackkurs an den parkenden Fahrzeugen vorbei.



Auch Väter als Schülerlotsen wurden angepöbelt

Zeitweilig haben Stefan Tischer und andere Väter versucht, die Aufgabe der Schülerlotsen zu übernehmen. „Wenn man sich auf die Straße stellt halten die Leute schon an“, sagt er. Doch nicht selten wurde er von den Autofahrern angepöbelt. Nicht nur vor der Grundschule gibt es Probleme. Vor dem nahen Oberstufenzentrum, zwei Kitas und dem Spielhaus ist ein gefahrloses Überqueren der Fahrbahn ebenfalls kaum möglich. Mehr als 100 Unterschriften hat man inzwischen unter der Überschrift „Sichere Straßen für unsere Kinder“ gesammelt, fordert Fahrbahn-Aufpflasterungen oder eine verkehrsberuhigte Zone. Doch bei den Behörden sei man bisher auf taube Ohren gestoßen, klagen die Elternvertreter. Immerhin lassen sich Polizei und Ordnungsamt jetzt häufiger vor der Schule sehen. Und zumindest angesichts der Uniformierten gehen die Autofahrer vom Gas.



Das alltägliche Verkehrschaos im Grützmacherweg. Foto: During

Bei der Politik scheint die Problematik angekommen zu sein. Am Mittwochmorgen machte sich der Spandauer Bundestagsabgeordnete Swen Schulz gemeinsam mit dem Bezirksverordneten Miodrag Nikolic (beide SPD) ein Bild von der Situation vor Ort. Bei einem Gespräch mit Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) will Schulz jetzt ein Treffen aller betroffenen Einrichtungen und Behörden anregen, um eine Lösung zu finden. Bürgermeister Kleebank hatte zuvor auf Tagesspiegel-Anfrage erklärt, dass die vor fast allen Spandauer Schulen vorhandenen Tempo-30-Zonen regelmäßig von der Polizei überwacht werden und der Einsatz von Schülerlotsen in der Verantwortung der einzelnen Bildungsstätten liege, die bisher keine Vorfälle gemeldet hätten. Er habe allerdings von einem Problemfall gehört, der dem Schulamt noch nicht bekannt war und dem er nachgehen wolle.



„Es wird auch weiterhin nötig sein, sich die verkehrliche Situation vor den Schulen gemeinsam mit den Lehrern, den Elternvertretern, den Schülern und der Polizei anzuschauen und bei Bedarf durch bauliche oder auch straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen anzupassen“, sagte Baustadtrat Frank Bewig (CDU) dem Tagesspiegel. „Bereits in den vergangenen Jahren hat der Bezirk eine Vielzahl von schulwegsichernde Maßnahmen durchgeführt, wie zum Beispiel die Anlegung von Fußgängerüberwegen, die Umgestaltung des Straßenraumes in verkehrsberuhigte Bereiche oder Fußgängerzonen und die Aufstellung der Dialog-Displays und Verkehrszeichen "Achtung Kinder" sowie Fahrbahnmarkierungen der Ziffer "30". Es kann aber nicht sein, dass wir auf Grund einiger unverantwortlich handelnder Verkehrssünder nun den Verkehr der Mehrheit massiv einschränken. Vielmehr muss durch Schwerpunktkontrollen vor Schulen durch die Polizei Recht durchgesetzt werden.“

Gibt es auch vor Ihrer Schule Probleme? Dann schreiben Sie bitte an leute-r.during@tagesspiegel.de