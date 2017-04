Vom Dach des Spandauer Rathauses sind Estrichbröckchen in Fingernagelgröße auf den Gehsteig gefallen. Teile der Konstruktion sind um die 70 Jahre alt und marode, sagte der Stadtrat für Facility Management, Umwelt- und Naturschutz, Andreas Otti (AfD) dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Wegen der erforderlichen Wartungs- und Absicherungsarbeiten kommt es zur Teilsperrung von Flächen rund um das Gebäude. Betroffen sind der südliche, hintere Teil des Rathauses am Stabholzgarten sowie die beiden Eckebereiche an der Carl-Schurz-Straße.



Es sei nicht auszuschließen, dass bei stärkerem Wind weitere Estrichbrocken lösen könnten, so der Stadtrat. Auch die Stahlhalterungen, die sich an jeder vierten Ziegelreihe befinden, seien „sehr stark beschädigt“. „Es besteht großer Handlungsbedarf“, so Otti. Die normalerweise für den Unterhalt von Gebäuden verfügbaren Mittel würden für eine Instandsetzung nicht ausreichen. Da auch die Gauben saniert werden müssen liege der geschätzte Aufwand „deutlich über einer Million Euro“. Über die Finanzierung müsse noch im Bezirksamt beraten werden. Otti kritisierte in diesem Zusammenhang, dass das Land Berlin nur unzureichende Mittel für die Renovierung und Restaurierung der Bezirksrathäuser zur Verfügung stelle, deren Pflegezustand im, bundesweiten Vergleich „miserabel“ sei.

