Vom kommenden Montag an ist die Postfiliale in den SpandauArcaden wieder bis 20 Uhr geöffnet. Das teilte die Postbank AG dem Spandauer Bundestagsabgeordneten Kai Wegner mit. Aus personellen Engpässen wird dort derzeit bereits um 18 Uhr geschlossen, was zu erheblichem Unmut bei den Kunden geführt hatte. „In meinen laufenden, sehr konstruktiven Gesprächen mit der Unternehmensleitung der Postbank über eine zukunftsgerichtete Nahversorgung mit Bankdienstleistungen habe ich daher noch einmal bekräftigt, dass die verkürzten Öffnungszeiten dem Unternehmensziel nach mehr Service entgegenstehen“, so Wegner. „Ich freue mich daher sehr, dass die Postbank auf meinen Hinweis reagiert hat und die Filiale in der Klosterstraße bereits ab der kommenden Woche wie bisher bis 20 Uhr öffnen wird.“



Zuvor hatte die Deutsche Post Wegner und dem Wahlkreisabgeordneten Peter Trapp (CDU) bereits zugesagt, in Kladow wieder einen Briefkasten aufzustellen. Der bisherige Kasten in der Sakrower Landstraße 1a war auf Verlangen eines Supermarktbetreibers demontiert worden. Ein Ersatzstandort wurde jetzt vor der Apotheke in der Sakrower Landstraße 6 gefunden.

+++

