Liebe Leserinnen und Leser,

seit der Wahl sind nun gut zwei Monate vergangen; vieles wurde versprochen, in der kurzen Zeit seit der Wahl noch wenig umgesetzt, noch immer ist die Stelle des zweiten SPD-Stadtrates bzw. der zweiten SPD-Stadträtin vakant. Man darf gespannt sein, wie sich die Beziehung zwischen Bürgern und Bezirkspolitik im neuen Jahr entwickelt und was von all den Plänen umgesetzt werden wird.

Wir haben in diesem Wahljahr mit unseren Texten die Entwicklungen in der Bezirkspolitik beleuchtet und wollen auch weiterhin genau hinsehen - nicht nur, was die politische Berichterstattung aus dem Rathaus angeht, sondern auch, was all die vielen Geschichten direkt aus den Kiezen betrifft.

Bevor es aber soweit ist, wird Ihr digitales Stadtteil- und Debattenportal Ferien machen. Auch wir sind „dann mal offline“ und holen Atem für das neue Jahr. Ab Dienstag den 3. Januar werden wir wie gewohnt für Sie da sein. Bis dahin: Gesegnete Weihnachtsfeiertage und die besten Wünsche für ein gutes und gesundes Jahr 2017!

Ihre Redaktion vom Tagesspiegel Steglitz-Zehlendorf