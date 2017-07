Herzogin Kate und Prinz William haben heute in Berlin mit ihren Kindern einen dreitägigen Besuch in Deutschland begonnen. Erste Stationen waren das Kanzleramt, danach das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal. In Marzahn besuchen sie das Kinderhaus Bolle. Beim gemeinsamen Mittagessen mit Angela Merkel ginge es auch um Politisches wie den geplanten EU-Austritt Großbritanniens. Es ist das erste Mal, dass der Enkel der Queen mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Deutschland kommt.