Autos anzuzünden ist in Berlin fast schon Routine. Jetzt haben sich unbekannte Täter Hochsitze der Berliner Forsten vorgenommen. Im Grunewald sind in den vergangenen Wochen sechs Hochsitze „mutwillig umgeworfen oder angezündet und zerstört worden“, teilt die Senatsverwaltung für Umwelt mit. Offenbar blieben die polizeilichen Ermittlungen bislang erfolglos.

Hochsitze für die Jagd werden in fast allen Flächenländern immer wieder attackiert. Jagdbetreiber vermuten militante Tierschützer hinter den Aktionen. In Berlin wurden solche Fälle bislang nicht bekannt. Die Berliner Forstverwaltung sorgt sich vor allem um den Baumbestand. Durch das Anzünden von Hochsitzen könnte auch in den Wintermonaten der Wald in Brand geraten. „Wertvolle Erholungs- und Lebensräume könnten durch das Feuer verloren gehen.“ Die Jagd sei wichtig, um junge Bäume vor Wildverbiss zu schützen. Die Berliner Forsten verwalten rund 29 000 Hektar Wald in Berlin und Brandenburg. Ein Fünftel der Stadtfläche ist Wald.