Wenn der ehemalige CDU-Landeschef und Innensenator Frank Henkel in den Bundestag will, was er bisher noch nicht offiziell kundgetan hat, muss er in jedem Fall mit einem parteiinternen Konkurrenten rechnen. Philipp Lengsfeld, der seit 2013 für die Berliner CDU im Bundestag sitzt, hat am Mittwoch dem Kreisvorsitzenden von Mitte, Frank Henkel, seine Bewerbung überreicht.

Lengsfeld rechnet sich gute Chancen aus

"Derzeit bin ich nach meiner Kenntnis der einzige Bewerber im Kreisverband", sagte Lengsfeld dem Tagesspiegel. Am 28. Februar wird eine Kreisdelegiertenversammlung der Union entscheiden, wer für die CDU im Wahlkreis Mitte für den Bundestag kandidiert.

Der mögliche Mitbewerber Henkel hat dem Vernehmen nach bisher nur in einer Runde von CDU-Ortsvorsitzenden zu erkennen gegeben, dass er auch an einem Bundestagsmandat interessiert ist. "Eine Reaktion des CDU-Kreisvorstands auf meine Bewerbung gibt es bis dato noch nicht", so Lengsfeld. Es habe im Vorfeld aber interne Diskussionen gegeben. "Für den Kreisvorsitzenden kam meine Kandidatur insofern nicht überraschend". Lengsfeld rechnet sich bei der innerparteilichen Nominierung gute Chancen aus.