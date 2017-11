Diagnose: Krebs. Fast 90 000 Berliner haben sie in den vergangenen zehn Jahren erhalten. Zusätzlich erkranken hier jedes Jahr etwa 15 000 Menschen an einem bösartigen Tumor. Sie benötigen eine bestmögliche medizinische Versorgung und sind gerade bei seltenen Formen auf Fortschritte in der Krebsforschung angewiesen. Aber auch seelischer, finanzieller und sozialer Beistand können beim Kampf gegen die Krankheit helfen: Selbsthilfegruppen, Sport, ein Zuschuss für eine Perücke nach der Chemotherapie.

Die Berliner Krebsgesellschaft (BKG) hat sich dem Ziel verschrieben, dem Krebs auf alle diese Arten entgegenzutreten. Der gemeinnützige Verein, der sich ausschließlich aus Spenden finanziert, feiert am heutigen Sonntag sein 60-jähriges Jubiläum. Dieser Anlass soll genutzt werden, um sich zu bedanken. Bei den vielen Ehrenamtlichen, die dazu beitragen, dass es Menschen mit Krebs besser geht. Dafür vergibt die BKG erstmals den Engagementpreis.

Bereits in den achtziger Jahren hatte die BKG etwa erkannt, dass Sport- und Selbsthilfegruppen für die Nachsorge und Rehabilitation von Krebskranken unverzichtbar sind. Heute fördert der Verein 13 Selbsthilfegruppen und 9 Sportvereine finanziell. Alle Leiter haben oder hatten selbst Krebs. Einige Selbsthilfegruppen, wie die Gruppe für Menschen mit Lungenkrebs, müssen dabei sogar um ihr Fortbestehen kämpfen – weil die Krankheit so tödlich ist.

Aber nicht nur Patienten, sondern auch Wissenschaftler und Ärzte setzen sich für die BKG ein. Die Pathologin Anja Kühl von der Charité etwa sammelt beim Frauenlauf Spenden, der Kinderonkologe Professor Günter Henze dirigiert seit Jahren Benefizkonzerte und der niedergelassene Chirurg Alexander Fiedler spendet das Geld, das er bei Fortbildungen einnimmt.

Dass leibliches Wohl und Großzügigkeit Hand in Hand gehen können, zeigt die dritte Kategorie, in der Privatpersonen nominiert sind. Anja Schmidt, Inhaberin eines Weinladens, spendet für jede verkaufte Flasche Roséwein einen Euro und konnte inzwischen auch andere Berliner Gastronomen für die Aktion gewinnen. Mit Obstlieferungen und Geld hilft Olaf Weiss, Inhaber der Firma Weiss Fruchtimport. Der Bäckermeister Wolfgang Zimmermann schließlich spendet für jedes verkaufte „Pharao-Brot“ 50 Cent an die Berliner Krebsgesellschaft.

Durch sie und die vielen anderen Unterstützer wird die Diagnose Krebs nicht weniger schlimm, aber vielleicht verliert die Krankheit für manche etwas von ihrem Schrecken.